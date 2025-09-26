0

Selección peruana convocó a 11 futbolistas de Universitario en nueva era: Revisa la lista

¡Atención! La selección peruana confirmó la convocatoria de 11 figuras de Universitario de Deportes, marcando una nueva era. ¿Quién son?

Erickson Acuña
Selección peruana y un importante anuncio para el microciclo.
Selección peruana y un importante anuncio para el microciclo. | Composición: Líbero
El 2025 es para los hinchas de la selección peruana un año con muchas emociones en sus diversas categorías, pues tras no lograr la clasificación al Mundial 2026, ahora se espera cambios pensando en el futuro. En medio de esta situación, se conoció recientemente una importante noticia que captó la atención.

Y es que se hizo oficial la convocatoria del combinado nacional para un nuevo microciclo, buscando consolidar el equipo para afrontar los nuevos desafíos. En dicha nómina aparecen 11 futbolistas de Universitario de Deportes, sumando así un importante número al plantel de la Blanquirroja.

Selección peruana se enfoca en lograr los objetivos el 2025 

Se trata de la lista de convocadas de la selección femenina mayor del entrenador Antonio Spinelli para el microciclo, en la que se anuncia a importantes nombres en el terreno de juego. El club crema no dudó en compartir esta noticia y dejó una llamativa publicación: “Garra en la Bicolor. Felicitamos a nuestras ‘Leonas’ convocadas a la selección peruana para el microciclo de septiembre - octubre”.

La publicación de la selección peruana en redes sociales

La publicación de la selección peruana en redes sociales

