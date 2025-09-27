Selección peruana convoca a futbolista de Alianza Lima y club sorprende con respuesta

De forma inesperada, la selección peruana absoluta anunció una convocatoria para empezar una nueva era y en ella aparece futbolista clave de Alianza Lima, esto en momento clave de la temporada. Por ello, el club de La Victoria decidió pronunciarse al respecto, ya que la ausencia de este elemento podría mermar el poderío del plantel a puertas de varios partidos sumamente importantes. ¿De quién se trata?

Tras haber sido eliminado de la Copa Sudamericana, el cuadro de Matute está totalmente centrado en la Liga 1 2025, para poder darle una alegría a su hinchada. Sin embargo, muchos hinchas también tienen en cuenta la Liga Femenina de esta campaña debido a que las íntimas pueden salir bicampeonas y ya se encuentran en las semifinales del Torneo Clausura, y ahora surgió también la Copa Libertadores Femenina que se llevará a cabo en el mes de octubre del presente año.

En ese sentido, a puertas de viajar a Argentina para disputar el campeonato Conmebol, Alianza Lima fue notificado sobre la convocatoria de Kaylee Rybinski a la selección peruana. Nuestra compatriota, que también tiene la nacionalidad canadiense, es una guardameta de 15 años y una de las mayores promesas que tiene la escuadra blanquiazul en estos momentos, por lo que sin duda alguna su ausencia se notará en el plantel.

"¡Convocada! Felicitamos a nuestra futbolista Kaylee Rybinski, quien ha sido convocadas por la selección peruana femenina absoluta para el microciclo de entrenamientos de septiembre y octubre", precisó Alianza Lima al respecto en sus redes sociales, dejándole los mejores deseos a su jugadora, que probablemente cuente con minutos en la Bicolor durante la próxima fecha FIFA.

Alianza Lima anunció la convocatoria de su futbolista.

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores Femenina?

Alianza Lima jugará la Copa Libertadores Femenina 2025, la cual inicia el 2 y termina el 18 de octubre. Recordemos que las blanquiazules son el club peruano con mejor desempeño en la historia del campeonato Conmebol, por lo que ahora buscarán volver a llegar a instancias finales. Su mejor participación fue el año pasado, donde alcanzó los cuartos de final.