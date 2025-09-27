Rebaglati dio fuerte opinión sobre Barcos y Guerrero por continuidad en Alianza Lima: "Son unos..."

Alianza Lima tiene el objetivo de poder recuperar terreno en el Torneo Clausura tras haber sido eliminado de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, ya se empieza a planificar la próxima temporada y una de las incógnitas es la renovación de Hernán Barcos y Paolo Guerrero. En ese panorama, Diego Rebagliati fue contundente al referirse sobre la continuidad de los veteranos delanteros.

Diego Rebagliati opinó sobre la continuidad de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el comentarista deportivo debatió junto a sus compañeros sobre la posible renovación de Hernán Barcos y Paolo Guerrero de cara a la próxima temporada, considerando que ambos ya superan los 40 años pero mantienen un nivel competitivo alto.

Sobre ello, Diego Rebagliati señaló que la mejor opción para la directiva es apostar solo por la continuidad de uno de los dos, inclinándose por el ‘Depredador’, destacando que ha tenido un mejor rendimiento a nivel internacional y que el equipo se siente más cómodo cuando él es titular.

Video: Movistar Deportes

"Para mí, Alianza tiene que quedarse con uno de los dos, no se puede quedar con ambos. Son líderes. Cuando Paolo (Guerrero) ha sido titular en la Copa Libertadores lo ha hecho espectacular. Para mí, el equipo juega mejor con Paolo que con (Hernán) Barcos", expresó.

Asimismo, Rebagliati indicó que, aunque se trata de una decisión difícil, debe tomarse pensando en el futuro del equipo y en la llegada de un nuevo delantero que potencie el plantel. "Es una decisión dura, pero solo uno se puede quedar, porque ningún '9' serio de verdad va a venir a competir contra dos leyendas del club. Tener dos delanteros de 42 años es muy complicado. Si tuvieran siete años menos, se quedaban los dos. Son unos fenómenos y no es fácil rendir a esa edad", agregó.

Estadísticas de Hernán Barcos y Paolo Guerrero con Alianza Lima

Pese a su veteranía, ambos delanteros han mantenido cifras destacadas. En el caso de Barcos, ha disputado 39 partidos en la temporada, marcando 13 goles y repartiendo 5 asistencias, consolidándose como el máximo referente ofensivo. Por su parte, Guerrero acumula 28 partidos y 10 goles, posicionándose como el segundo goleador del equipo, solo por detrás del ‘Pirata’.

Hernán Barcos y Paolo Guerrero: ¿Hasta cuándo tienen contrato?

Tanto Barcos como Guerrero han sido fundamentales en la delantera de Alianza Lima, especialmente en los duelos internacionales. Sin embargo, su futuro es incierto, ya que ambos terminan contrato a finales de la temporada 2025.