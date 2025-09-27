0
Alineaciones Alianza Lima vs Cienciano: el poderoso once de Gorosito para ganar en Cusco

El DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, alista su mejor once para buscar un triunfo clave ante Cienciano en Cusco que le permita escalar en la tabla del Torneo Clausura 2025.

Angel Curo
Alianza Lima enfrenta a Cienciano por el Torneo Clausura
Alianza Lima enfrenta a Cienciano por el Torneo Clausura | Composición: Líbero
Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, Alianza Lima se concentra en recuperar terreno en el Torneo Clausura, donde enfrentará a Cienciano por la fecha 11. Los blanquiazules ya no tienen margen de error y están obligados a sumar para mantenerse en la pelea por el título. Con ese objetivo, el DT Néstor Gorosito planea alinear a su mejor oncena en busca de una victoria en el Estadio Garcilaso de la Vega.

Alineación de Alianza Lima

  • Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

Alianza Lima no puede darse el lujo de seguir cediendo puntos y, tras quedar eliminado del torneo continental, tiene la obligación de ir con todo por el título de la Liga 1. Consciente de esa necesidad, 'Pipo' Gorosito planea apostar por su oncena titular habitual, aunque con algunas variantes.

Alianza Lima

Alianza Lima debe mejorar su rendimiento en el Torneo Clausura para seguir en la pelea por el título.

La principal novedad estará en la defensa: Marco Huamán apunta a ser titular en lugar de Guillermo Enrique, descartado por decisión técnica. Además, Carlos Zambrano regresará al once tras cumplir su suspensión y hará dupla en la zaga central con Gianfranco Chávez.

En el mediocampo, Pedro Aquino arrancará de titular ante la lesión de Alessandro Burlamaqui y lo acompañarán Fernando Gaibor y Sergio Peña. En la delantera, Eryc Castillo y Kevin Quevedo ocuparán los extremos, mientras que el referente en punta será Paolo Guerrero, quien tomará el lugar de Hernán Barcos, relegado al banco de suplentes.

Alineación de Cienciano

  • Juan Cruz Bolado; Maximiliano Amondaraín, Leonel Galeano, Danilo Ortiz, Jimmy Valoyes; Cristian Neira, Santiago Arias, Agustín González, Cristian Souza; Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

Por su parte, Cienciano está obligado a ganar en casa para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a un torneo internacional. El ‘Papá’ arrastra dos partidos sin triunfos y en la última jornada sufrió una dura goleada.

Cienciano

Cienciano busca reencontrarse con el triunfo tras dos partidos.

Ante esta situación, el técnico Carlos Desio prepara a su mejor oncena con la intención de sorprender a uno de los equipos más fuertes del campeonato. El cuadro imperial contará con la mayoría de sus figuras, aunque tendrá que suplir la ausencia de Claudio Torrejón en el mediocampo, donde Agustín González se perfila como su reemplazante.

En ofensiva, Cienciano apostará por dos de los atacantes más efectivos del torneo: Alejandro Hohberg, quien acumula 11 goles y 9 asistencias en la temporada, y el ecuatoriano Carlos Garcés, uno de los máximos artilleros de la Liga 1 con 11 conquistas.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

