¿Alianza o la 'U'? El club peruano que es mejor representante en cada edición de Sudamericana

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana en una gloriosa campaña que tuvo fin en los cuartos de final ante la Universidad de Chile. No obstante, su representación a nivel internacional ha sido la mejor de este 2021, superando a Universitario que solo pudo llegar hasta octavos en la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de esto se incrementó el debate sobre qué club es el mejor representante del Perú en la Sudamericana. Es por eso que te brindamos datos actualizados.

Universitario superó a Alianza y es el club peruano que mejor representó al país en la Copa Sudamericana

El portal deportivo SAG Fútbol elaboró un ranking de los equipos peruanos que han llegado a la mejor fase de la Copa Sudamericana en cada año que la han disputado. Esto con el objetivo de zanjar el debate surgido entre los seguidores de Alianza y Universitario.

Según el medio deportivo uruguayo, Universitario de Deportes es el club que mejor representó al fútbol peruano en la Sudamericana al culminar en 3 ocasiones en fases importantes para los objetivos del club.

Universitario llegó a representar mejor al Perú en 3 ocasiones por Copa Sudamericana.

Por ejemplo, en el año 2011, Universitario disputó el Torneo Sudamericano logrando clasificar hasta los cuartos de final, donde quedó eliminado ante Vasco Da Gama en un duelo que guarda recuerdos en cada hincha merengue.

Luego, otro buen torneo del cuadro crema se dio en 2015, cuando fue el único equipo peruano en clasificar hasta los playoffs de la Copa Sudamericana, pero lamentablemente quedó eliminado ante Defensor Sporting de Uruguay.

Por último, otra gran campaña en el fútbol peruano se dio cuando Universitario clasificó hasta los playoffs de la Sudamericana de 2023, donde quedó eliminado ante un Corinthians de Brasil, pero en la fase previa demostró su gran capacidad.

Ranking del club peruano que mejor representó a Perú en cada edición de la Copa Sudamericana