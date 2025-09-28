Jugó la Champions League y es de Alianza Lima, pero los hinchas no lo quieren en Matute

¡Sorpresa! Pese a que cualquier equipo del fútbol nacional quisiera tener a un jugador que estuvo en la Champions League, los hinchas de Alianza Lima no aprueban la contratación de esta estrella que también milita en la selección peruana. En redes sociales muchos han expresado su malestar, sobre todo por el rendimiento que viene mostranto en la Liga 1 y lo poco que hizo en la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

Nos referimos a Sergio Peña, quien llegó por todo lo alto a mediados de año procedente del PAOK de Grecia. Si bien en un inicio el mediocampista se lució en el Torneo Clausura y en los partidos ante Gremio y Universidad Católica por la competición Conmebol, poco a poco su nivel ha ido disminuyendo y eso molesta a la afición.

Sergio Peña llegó en el último mercado de pases a Alianza Lima.

Por ello, y pese a que todavía tiene contrato hasta el 2028 en Alianza Lima, los hinchas de La Victoria le han pedido mediante comentarios en redes sociales que le busquen otro club para la próxima temporada y lo vendan o presten al menos. Sin embargo, de momento la institución blanquiazul no se ha pronunciado al respecto y parece poco probable que no continúe en Matute la siguiente campaña.

Sergio Peña jugó la Champions League

Sí, Sergio Peña estuvo cuatro años en el Malmö de Suecia, club más importante de dicho país, y disputó muchas veces la Champions League, sobre todo las fases preliminares del campeonato más importante de la UEFA. Sin embargo, nunca pudo clasificar a instancias finales, es decir de octavos de final para adelante.

¿Cuál es el valor de Sergio Peña?

Actualmente, Sergio Peña tiene un valor de 1.50 millones de euros en el mercado de transferencias y su cotización sigue disminuyendo, sobre todo si tomamos en cuenta los 3 millones de euros que llegó a alcanzar en el 2024 cuando jugaba para el Malmö de Suecia.