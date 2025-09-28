Paolo Guerrero dio rotunda respuesta tras eliminación de Alianza Lima en la Sudamericana: "Un..."

Alianza Lima ya pasó la página luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana 2025. Como se recuerda, los blanquiazules no pudieron superar a la U de Chile en Coquimbo, y así se despidieron del torneo Conmebol. A propósito de ello, el delantero Paolo Guerrero dejó un fuerte mensaje.

Paolo Guerrero habló previo al partido Alianza Lima vs Cienciano

Previo al viaje a la Ciudad Imperial, el 'Depredador' señaló que el cuadro de Néstor Gorosito está totalmente enfocado en lograr un buen resultado frente a Cienciano por el Clausura 2025. Del mismo modo, aseguró que está en óptimas condiciones para poder sumar minutos en el partido.

"En lo físico estoy bien. Me siento mejor y vamos a continuar trabajando. El hincha quiere ver a Alianza Lima y ante Cienciano tenemos un partido duro, difícil, así que a ganar", manifestó el veterano atacante, a través de una entrevista con Entre Bolas.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025?

Consultado sobre la derrota ante la U de Chile y post eliminación de los blanquiazules en la Copa Sudamericana 2025, el '34' de Alianza Lima afirmó que el plantel está totalmente fuerte. "El grupo está unido luego de la eliminación", añadió.

Paolo Guerrero tuvo minutos en la derrota de Alianza Lima ante U de Chile en Coquimbo/AFP

Finalmente, el histórico delantero de la 'Bicolor' reiteró el compromiso que tiene el grupo respecto a ganar sus próximos encuentros en el Torneo Clausura. "Tenemos que meternos en la cabeza que tenemos ocho finales y Dios quiera que las podamos ganar", sentenció Guerrero.

Números de Paolo Guerrero con Alianza Lima esta temporada

De acuerdo a las estadísticas, Paolo Guerrero registra oficialmente 28 encuentros con los blanquiazules esta temporada, entre la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Así también, lleva 10 tantos, y un promedio de 1,523 minutos.