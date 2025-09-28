Alianza Lima y la firme publicación tras conocer victoria de Universitario sobre Cusco: "Estamos..."

Uno de los partidos más esperados del Torneo Clausura 2025 fue el que protagonizaron Universitario y Cusco FC. Los cremas sacaron provecho de este choque directo y se quedaron con los tres puntos para liderar el certamen. Ante ello, Alianza Lima no se quedó callado y se pronunció en redes sociales.

A través de sus cuentas oficiales, los 'íntimos' compartieron un video de lo que fue su llegada a la Ciudad Imperial para enfrentar a Cienciano. Se sabe que es una plaza sumamente complicada para cualquier elenco del llano, pero el elenco blanquiazul sueña con la victoria para retomar el camino en el Torneo Clausura.

(VIDEO: Prensa Alianza Lima)

Este material audiovisual está acompañado de una descripción que dice "¡Hola Cusco, a estamos aquí!". El mensaje fue minutos después de conocerse el triunfo de Universitario sobre Cusco FC, que prácticamente deja sentenciado el título de los cremas para el cierre de temporada. Sin embargo, los de Gorosito no bajarán los brazos y buscarán el pleno de triunfos para no alejarse de los primeros lugares.

Posterior a ello, a las 00:00 horas de hoy, domingo 28 de septiembre, Alianza Lima anunció el partido ante Cienciano con la postal de su capitán, Paolo Guerrero. El 'Depredador' puede sumar minutos en Cusco ante la necesidad de ganar para no peligrar sus objetivos de temporada.

Publicaciones de Alianza Lima luego del triunfo de Universitario sobre Cusco FC.

¿A qué hora juega y dónde ver Alianza Lima vs Cienciano?

El partido de hoy, domingo 28 de septiembre, entre Alianza Lima vs Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega inicia a partir de las 18:00 horas locales (23:00 horas GMT) con la transmisión en vivo de L1 MAX por DirecTV y Win TV.