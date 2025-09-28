Álvaro Barco confirmó que Universitario quiere firmar con ex Universidad Católica: "100%..."

Universitario es firme candidato a ser campeón del Torneo Clausura 2025, después de la valiosa victoria por 3-2 sobre Cusco FC en el Estadio Monumental por la fecha 11 de la Liga 1. Sin embargo, los cremas no se duermen en sus laureles, y ya planifican al plantel que tendrán para la próxima temporada. Álvaro Barco, confirmó que el elenco merengue negocia por un ex U Católica de Ecuador.

Álvaro Barco confirmó que Universitario quiere firmar a ex U Católica

Nos referimos a Jairo Vélez. En una reciente entrevista con Entre Bolas, el director deportivo del conjunto estudiantil contó que, efectivamente, el club viene conversando con la Universidad César Vallejo, dueño de su pase, con el objetivo de que el volante pueda seguir en Ate el 2026.

Jairo Vélez fue titular en la victoria de Universitario ante Cusco FC

"Hay una negociación de por medio con la Vallejo por Jairo Vélez, pero es muy diferente cuando se negocia a favor del jugador con un tricampeonato, eso es importante, tenemos la capacidad y la intención, no me queda la menor duda que Jairo va a quedarse con nosotros el próximo año, 100%", sostuvo.

Así también, Álvaro Barco elogió las cualidades del mediocampista ofensivo, e indicó que están impresionados con su dedicación a lo largo de la temporada.

"Un jugador de esas características, el compromiso que ha tenido con la camiseta, se ha convertido no solo en un excelente jugador sino en un hincha más de la 'U'", acotó.

Números de Jairo Vélez con Universitario este 2025

El ecuatoriano Jairo Vélez se viene afianzando en el once de Universitario. Fue titular recientemente ante Cusco FC por el Clausura, y hasta la fecha registra un total de 29 partidos oficiales entre la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Además, 3 dianas, 1 asistencia y un promedio de 1,072 minutos con la camiseta crema.