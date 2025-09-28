¿Se pierde el año? Universitario reveló la gravedad de la lesión de Jesús Castillo: "Fue..."

Universitario de Deportes logró un valioso triunfo ante un rival directo como Cusco FC y se mantiene firme en la cima del Torneo Clausura 2025. Los cremas se consolidan como los principales candidatos a conquistar el título nacional. Sin embargo, no todo fue celebración: Jesús Castillo encendió las alarmas tras salir lesionado.

El volante de Universitario venía demostrando un gran desempeño en el mediocampo, pero a los 74 minutos tuvo que ser reemplazado por Jorge Murrugarra luego de padecer una lesión que le impidió continuar en el partido. Ahora, se reveló la gravedad de la lesión que sufrió el mediocentro.

Universitario reveló la gravedad de la lesión de Jesús Castillo

La preocupación creció especialmente porque la continuidad de Castillo como pivote era clave ante la baja por sanción de Rodrigo Ureña. Por ello, una vez finalizó el encuentro en el Estadio Monumental, el periodista Gustavo Peralta informó que el gerente deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, aclaró la situación del jugador.

Según el directivo, todo fue solo un susto y afortunadamente no se trataría de una lesión de gravedad. Por lo que es muy probable que Jesús Castillo pueda ser considerado para el próximo partido ante Alianza Atlético.

Jesús Castillo se retiró lesionado del partido ante Cusco FC. Foto: Sebastián Blanco/URPI.

"Álvaro Barco señala que lo de Jesús Castillo fue solo un golpe y no cree que se pierda el partido del miércoles en Trujillo", mencionó el hombre de prensa en su cuenta de 'X'.

De esta manera, aunque al mediocentro aún le realizarán estudios médicos, todo apunta a que podrá volver pronto a los entrenamientos y estar disponible para el próximo duelo frente a Alianza Atlético.

Estadísticas de Jesús Castillo

En lo que va de la temporada, Jesús Castillo ha disputado 12 partidos con la camiseta de Universitario (10 en la Liga 1 y 2 en la Copa Libertadores), en los que aportó con una asistencia y, poco a poco, se ha ido consolidando en el once titular de Jorge Fossati.

¿Cuánto vale Jesús Castillo?

Jesús Castillo es uno de los mejores jugadores de Universitario y eso se ve reflejado en su cotización. Según el portal internacional Transfermarkt, el volante está cotizado en 700 mil euros, una cifra que lo posiciona entre los 10 jugadores más valiosos del plantel.