Ampuero, figura de Cusco FC, dio rotundo calificativo a Universitario tras caer en el Monumental: "Fue un..."
Álvaro Ampuero, jugador de Cusco FC, no se guardó nada y lanzó un duro calificativo a Universitario de Deportes, luego de la derrota en el Estadio Monumental que les hizo perder puntos clave en la lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1.
Universitario de Deportes ganó 3-2 a Cusco FC en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, ampliando su ventaja a 5 puntos con esta importante victoria. Tras el triunfo merengue, los jugadores ofrecieron declaraciones en caliente, entre ellos Álvaro Ampuero, quien expresó con firmeza sus opiniones sobre su antiguo equipo.
Álvaro Ampuero dio fuerte comentario sobre Universitario tras perder y ceder puntos en el Torneo Clausura
En conversación con las cámaras de GOLPERÚ, Ampuero fue consultado sobre cómo vivió el partido y dio su análisis, dejando en claro que derrotar a Universitario en el Estadio Monumental es difícil, especialmente cuando tienen dos goles de ventaja.
Video: GOLPERÚ
"Queríamos evitar los goles de pelota parada, vinieron dos goles de pelotas paradas. Fue un partido duro. El penal nos cayó como un balde de agua fría, remontar un 2 a 0 aquí es difícil. Felicitar a la U, nosotros a seguir trabajando que aún queda mucho", dijo Ampuero sobre Universitario.
En palabras de Álvaro Ampuero, jugador del Cusco FC, ahora solo les queda seguir entrenando a pesar de contar con una desventaja en la tabla de posiciones, ubicándose a 5 puntos y en el segundo lugar. No obstante, cuentan con un partido menos que les da un poco de esperanza en la lucha por el título.
"Falta mucho, esperemos que Universitario pueda caer. Estamos en la pelea, no nos vamos a rendir. Somos un plantel corto, pero seguimos en la lucha", continuó.
Estos últimas comentarios fueron dirigidas a los hinchas del Cusco FC, quienes seguramente no tomarán bien la segunda derrota consecutiva en el Torneo Clausura. Por lo tanto, es vital que sigan luchando en el torneo hasta que el rival más cercano, Universitario, sufra una derrota importante que les impida sumar más puntos.
