Tabla del Clausura y Acumulado tras derrota de Alianza

Sporting Cristal solo necesita ganar un partido para jugar las semifinales ante Universitario

Sporting Cristal solamente necesita ganar un partido y será rival de Universitario de Deportes en las semifinales del torneo peruano.

Wilfredo Inostroza
Sporting Cristal muy cerca de jugar la semifinal ante Universitario
Sporting Cristal muy cerca de jugar la semifinal ante Universitario | Composición: Líbero
Sporting Cristal ha perdido terreno en la Liga 1 y no depende de sí mismo para llevarse el Torneo Clausura. Además, el cuadro rimense también tiene aspiraciones de llegar lo más lejos posible en la Liga Femenina 2025, en el que terminó tercero y jugará los cuartos de final.

El Torneo Clausura tiene el mismo formato del Apertura, los dos primeros clasifican directamente a semifinales, mientras que del 3° al 6° jugarán los cuartos de final a partido único.

De acuerdo a su ubicación en la etapa regular, el elenco rimense jugará ante Melgar en Arequipa a partido único. Su mejor posición le permitirá jugar de local este cotejo, que probablemente se dispute en La Florida.

Cristal Liga Femenina

Cristal disputará los cuartos de final del Clausura de la Liga Femenina

El ganador de esta llave se medirá en 'semis' ante Universitario de Deportes, que terminó segundo en la clasificación. De acuerdo a los pronósticos, Cristal tendría que ser rival de los 'cremas' en la próxima etapa, que ya se jugará con partidos de ida y vuelta.

Alianza Lima, el otro clasificado a semifinales de la Liga Femenina

Alianza Lima culminó primero en el Torneo Clausura y se medirá en semifinales con el vencededor del duelo entre Carlos A. Mannucci y Real UNSAAC, que terminaron cuartos y quintos respectiamente.

Recordemos que el elenco íntimo jugará antes la Copa Libertadores Femenina en Argentina, en el que compartirá el Grupo B con Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil) y ADDIFEM (Venezuela).

