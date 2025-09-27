- Hoy:
Sporting Cristal cerca de incorporar a brasileño de medio millón de euros para pelear la Liga 1 2025
Con miras a lograr el título nacional 2025, Sporting Cristal está a un paso de incorporar futbolista de nacionalidad brasileña para reforzar su primer equipo.
Sporting Cristal se complicó en el Torneo Clausura 2025 tras encadenar cuatro partidos sin victorias. El equipo celeste, liderado por Paulo Autuori, comienzan a alejarse de la lucha del título y ahora ha recibido una grata noticia con el cercano regreso de un futbolista de nacionalidad brasileña.
Gustavo Cazonatti a un paso de volver a Sporting Cristal
Se trata de Gustavo Cazonatti, futbolista brasileño de 29 años que se lesionó en los primeros partidos del Torneo Apertura. Su lesión denotaba su ausencia por toda la temporada, pero el volante ha trabajado pacientemente para estar en esta etapa del campeonato. Justamente, su recuperación va concretándose al 100%, por lo que desde el comando técnico ya comienzan a considerarlo de cara a los próximos encuentros.
Esta información la dio a conocer Denilson Barrenechea, quien indica que Paulo Autuori y el cuerpo médico celeste no quieren acelerar el regreso de Cazonatti. Serán pacientes pese a los buenos resultados en su recuperación, sabiendo que su vuelta a las canchas será en un ambiente tenso por la necesidad de ganar cada partido del Clausura.
"La recuperación de Gustavo Cazonatti va por buen camino. Viene haciendo trabajos ligeros con el balón y está respondiendo de manera óptima a las exigencias, pero no buscan apurar su regreso. La evolución es favorable", informó el periodista Denilson Barrenechea.
Gustavo Cazonatti a punto de regresar a Sporting Cristal.
¿En cuánto está cotizado Gustavo Cazonatti?
Según el portal Transfermarkt, Gustavo Cazonatti tiene un valor de mercado de 500 mil euros a sus 29 años de edad. Esta cifra ha caído considerablemente tras estar ausente en casi todos los compromisos de la temporada por su lesión. De hecho, este 2025 inició con un valor de 600 mil euros, por lo que ha descendido conforme han pasado los meses.
¿Cuándo termina el contrato de Gustavo Cazonatti con Sporting Cristal?
Gustavo Cazonatti tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2027. A fines del año 2024, la directiva celeste le renovó su vínculo por tres temporadas más, por lo que el volante está seguro en tienda del Rímac para alegría de los aficionados.
Notas Recomendadas
