¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC y dónde ver partido por el Torneo Clausura?
Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el partido Sporting Cristal vs. Ayacucho FC desde el Alberto Gallardo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.
La fecha 12 del Torneo Clausura empieza con un emotivo partido. En el Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibirá a Ayacucho FC. Los celestes necesitan ganar para no alejarse en la disputa por el título. Por su parte, los 'Zorros' están en la obligación de ganar para no complicarse con el descenso.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Ayacucho FC?
- México: 2:15 p.m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3:15 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 4:15 p.m.
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5:15 p.m.
- España: 10:15 p.m.
Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: horario en Estados Unidos
- Washington DC: 4:15 p.m.
- Chicago (GMT-5): 3:15 p.m.
- Denver (GMT-6): 2:15 p.m.
- Phoenix (GMT-7): 1:15 p.m.
- Los Ángeles (GMT-7): 1:15 p.m.
- Anchorage (GMT-8): 12:15 p.m.
- Honolulu (GMT-10): 10:15 p.m.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Ayacucho FC?
El emocionante partido entre Sporting Cristal contra Ayacucho FC será transmitido EN VIVO por L1 MAX (canal que lo encuentras en DirecTV, Claro TV, Wil, Mi Fibra y Zapping.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
Sporting Cristal llega al partido contra Ayacucho FC como cuarto del Clausura, a ocho puntos del líder Universitario. Por ese motivo, el equipo bajopontino está en la obligación de sumar los tres puntos para no alejarse del título del Clausura.
"No hemos desistido del objetivo, aún nos quedan 24 puntos en juego y nadie se puede sentir campeón todavía, vamos a ver al final la suma", expresó Julio César Uribe en Exitosa durante la semana.
