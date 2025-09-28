- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Alianza
- Universitario
- Barcelona vs Real Sociedad
- Racing vs Independiente
- Brasil vs México
- Cuba vs Argentina
- River Plate vs Riestra
- Retiro AFP
Alineaciones de Sporting Cristal vs Ayacucho FC: el sorpresivo once celeste para ganar en el Clausura
Revisa la alineación de Sporting Cristal para enfrentar a Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo. Paulo Autuori quiere que el equipo se reencuentre con la victoria.
Sporting Cristal encadena cuatro partidos seguidos sin ganar en el Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Paulo Autuori tienen una deuda con la hinchada en el Estadio Alberto Gallardo, por lo que ahora buscarán conseguir tres puntos ante Ayacucho FC en el inicio de la semana. Conoce cómo alinearán los 'rimenses' para celebrar en esta jornda
PUEDES VER: Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación tras victoria de Universitario
Alineación de Sporting Cristal
Este es el once que propone Paulo Autuori para la victoria de Sporting Crista: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
Una de las modificaciones en el once de los celestes es el mediocampo, debido a que Yoshimar Yotún fue expulsado en el pasado encuentro ante Juan Pablo II. Ante ello, Autuori tiene en mente el regreso del juvenil Ian Wisdom, conjuntamente con la inclusión de Martín Távara desde el arranque.
Miguel Araujo será titular con Sporting Cristal.
Del mismo modo, todo apunta a que Irven Ávila se quedará en la banca de suplentes para la titularidad de Felipe Vizeu. El atacante brasileño no ha tenido un buen arranque ante la mirada de los hinchas, por lo que ahora espera mostrar una mejor versión al ser el único punta en el once celeste.
Alineación de Ayacucho FC
Este es la alineación que presentará Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo: Valencia, Tamariz, León, Bilbao, Falconi, Orué, Vílchez, Arakaki, De la Cruz, Lucumi y Caballero.
Los 'zorros' llegan motivados a este encuentro tras su victoria de 2-1 ante Juan Pablo II. Este triunfo los sacó de los últimos lugares de la tabla de posiciones, por lo que ahora buscarán aprovechar la presión que vive el elenco del Rímac para dar el golpe en esta jornada del Torneo Clausura.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50