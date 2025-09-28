Alineaciones de Sporting Cristal vs Ayacucho FC: el sorpresivo once celeste para ganar en el Clausura

Sporting Cristal encadena cuatro partidos seguidos sin ganar en el Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Paulo Autuori tienen una deuda con la hinchada en el Estadio Alberto Gallardo, por lo que ahora buscarán conseguir tres puntos ante Ayacucho FC en el inicio de la semana. Conoce cómo alinearán los 'rimenses' para celebrar en esta jornda

Alineación de Sporting Cristal

Este es el once que propone Paulo Autuori para la victoria de Sporting Crista: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Una de las modificaciones en el once de los celestes es el mediocampo, debido a que Yoshimar Yotún fue expulsado en el pasado encuentro ante Juan Pablo II. Ante ello, Autuori tiene en mente el regreso del juvenil Ian Wisdom, conjuntamente con la inclusión de Martín Távara desde el arranque.

Miguel Araujo será titular con Sporting Cristal.

Del mismo modo, todo apunta a que Irven Ávila se quedará en la banca de suplentes para la titularidad de Felipe Vizeu. El atacante brasileño no ha tenido un buen arranque ante la mirada de los hinchas, por lo que ahora espera mostrar una mejor versión al ser el único punta en el once celeste.

Alineación de Ayacucho FC

Este es la alineación que presentará Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo: Valencia, Tamariz, León, Bilbao, Falconi, Orué, Vílchez, Arakaki, De la Cruz, Lucumi y Caballero.

Los 'zorros' llegan motivados a este encuentro tras su victoria de 2-1 ante Juan Pablo II. Este triunfo los sacó de los últimos lugares de la tabla de posiciones, por lo que ahora buscarán aprovechar la presión que vive el elenco del Rímac para dar el golpe en esta jornada del Torneo Clausura.