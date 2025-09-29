- Hoy:
Reimond Manco responde a quienes acusan a Universitario de recibir ayuda para ganar el título
Reimond Manco aprovechó su programa para enviar un contundente mensaje a los hinchas de Alianza Lima, luego de que acusaran a Universitario de presunto "fraude" en su camino al tricampeonato de la Liga 1.
Alianza Lima perdió 2-1 ante Cienciano en Cusco y quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer contra la U. de Chile en los cuartos de final. En medio de estos acontecimientos, los seguidores blanquiazules han difundido información sobre un presunto 'fraude' que implica a Universitario de Deportes en la consecución de su tercer título consecutivo de la Liga 1. Ante esta situación, un exjugador del equipo salió a la palestra para expresar su desacuerdo con esta afirmación.
Reimond Manco defendió a Universitario por supuesto 'fraude' en la Liga 1 para lograr el tricampeonato
Reimond Manco utilizó su programa en Manco TV para manifestarse en contra de la información que vienen difundiendo los hinchas de Alianza sobre un supuesto amaño que haría ganar a Universitario su tercer título consecutivo con ayuda de la Federación Peruana de Fútbol.
Video: Manco TV
"Yo soy hincha de Alianza y hay que dejar de tonterías de pensar que les den el título. No hay que ser mezquino con el esfuerzo de los jugadores. Ellos hacen su trabajo y Alianza tiene que hacer lo suyo si quiere salir campeón. No hay que estar diciendo eso. Nos deja mal parados. Prácticamente estás diciendo que le regalan el título a Universitario. La 'U', las veces que ha salido campeón, se lo ha ganado a pulso", manifestó de forma contundente.
Las palabras de Manco explican que Universitario ha tenido un gran rendimiento durante los dos años en los que ha salido campeón y se ha ganado con fuerza todo lo conseguido hasta el momento: los títulos nacionales del 2023 y 2024, además del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.
Además, aconsejó a Alianza Lima a seguir jugando con la convicción de ganar el campeonato porque todavía quedan fechas y se puede luchar por el campeonato nacional, a pesar del mal momento que viven como institución.
