0
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC por el Clausura

Pedro Aquino rompió su silencio con contundente mensaje tras ser expuesto por Gorosito en Alianza

Luego de las recientes declaraciones del entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, el volante Pedro Aquino utilizó sus redes sociales para dejar un potente mensaje.

Solange Banchon
Pedro Aquino se pronunció tras polémicas declaraciones de Néstor Gorosito
Pedro Aquino se pronunció tras polémicas declaraciones de Néstor Gorosito | Alianza Lima TV/Composición: Líbero
COMPARTIR

Pedro Aquino sigue haciendo noticia en los últimos días luego de la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 ante U de Chile tras haber sido expuesto por el DT argentino, Néstor Gorosito durante la conferencia de prensa que brindó al término del partido. Por ese motivo, ahora el volante nacional acaba de pronunciarse.

Puma Carranza dio firme opinión sobre Néstor Gorosito tras declaraciones sobre Pedro Aquino

PUEDES VER: Puma Carranza no se guardó y dio fuerte crítica a Gorosito tras exponer a Pedro Aquino: "No..."

Pedro Aquino se pronunció tras ser expuesto por Néstor Gorosito en Alianza Lima

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el mediocampista de la selección peruana salió al frente, y a través de una publicación decidió resaltar la unión del grupo, pese a la dura derrota frente al 'Romántico Viajero' en Coquimbo, Chile.

Pedro Aquino

Pedro Aquino tuvo minutos en la derrota de Alianza Lima ante U de Chile

Al respecto, en dicha historia que compartió con sus seguidores también añadió una fotografía de todo el plantel victoriano en uno de los entrenamientos en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria y colocó como descripción, "Familia", junto con un emoji de corazón azul.

Pedro Aquino

Pedro Aquino y su publicación tras declaraciones de Néstor Gorosito/Foto: Instagram

Néstor Gorosito y su polémica declaración sobre Pedro Aquino

Cabe recordar que, luego de quedar eliminado ante los 'Azules', el estratega de Alianza Lima, Néstor Gorosito dio la sorpresa en los hinchas, al afirmar que el exjugador de Sporting Cristal le había pedido no entrenar a poco de afrontar este vital compromiso.

"Hace un tiempo que no jugaba 90 minutos y nos pidió no entrenar. Jugó un excelente partido ante Comerciantes y nos dijo que estaba extremadamente cansado", mencionó Gorosito a los medios.

Pedro Aquino y su presente con Alianza Lima esta temporada

Luego de su llegada a Matute, el pivote nacional viene afrontando oficialmente 5 encuentros con los íntimos entre la Copa Sudamericana 2025 y el Torneo Clausura de la Liga 1. También, registra una anotación y un aproximado de 228 minutos,

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima volverá a jugar contra la U de Chile luego del partido en Coquimbo por Sudamericana

  2. Jayo dio rotundo calificativo a Fernando Gaibor previo al duelo ante U. de Chile: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano