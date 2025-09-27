- Hoy:
Pedro Aquino rompió su silencio con contundente mensaje tras ser expuesto por Gorosito en Alianza
Luego de las recientes declaraciones del entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, el volante Pedro Aquino utilizó sus redes sociales para dejar un potente mensaje.
Pedro Aquino sigue haciendo noticia en los últimos días luego de la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 ante U de Chile tras haber sido expuesto por el DT argentino, Néstor Gorosito durante la conferencia de prensa que brindó al término del partido. Por ese motivo, ahora el volante nacional acaba de pronunciarse.
Pedro Aquino se pronunció tras ser expuesto por Néstor Gorosito en Alianza Lima
Mediante su cuenta oficial de Instagram, el mediocampista de la selección peruana salió al frente, y a través de una publicación decidió resaltar la unión del grupo, pese a la dura derrota frente al 'Romántico Viajero' en Coquimbo, Chile.
Pedro Aquino tuvo minutos en la derrota de Alianza Lima ante U de Chile
Al respecto, en dicha historia que compartió con sus seguidores también añadió una fotografía de todo el plantel victoriano en uno de los entrenamientos en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria y colocó como descripción, "Familia", junto con un emoji de corazón azul.
Pedro Aquino y su publicación tras declaraciones de Néstor Gorosito/Foto: Instagram
Néstor Gorosito y su polémica declaración sobre Pedro Aquino
Cabe recordar que, luego de quedar eliminado ante los 'Azules', el estratega de Alianza Lima, Néstor Gorosito dio la sorpresa en los hinchas, al afirmar que el exjugador de Sporting Cristal le había pedido no entrenar a poco de afrontar este vital compromiso.
"Hace un tiempo que no jugaba 90 minutos y nos pidió no entrenar. Jugó un excelente partido ante Comerciantes y nos dijo que estaba extremadamente cansado", mencionó Gorosito a los medios.
Pedro Aquino y su presente con Alianza Lima esta temporada
Luego de su llegada a Matute, el pivote nacional viene afrontando oficialmente 5 encuentros con los íntimos entre la Copa Sudamericana 2025 y el Torneo Clausura de la Liga 1. También, registra una anotación y un aproximado de 228 minutos,
