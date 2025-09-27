- Hoy:
Puma Carranza no se guardó y dio fuerte crítica a Gorosito tras exponer a Pedro Aquino: "No..."
El referente de Universitario, José Luis Carranza arremetió contra el DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito luego de lanzar una reveladora frase sobre el volante Pedro Aquino.
Néstor Gorosito causó revuelo con sus declaraciones post eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 sobre el mediocampista con pasado en Sporting Cristal, Pedro Aquino. Bajo esa premisa, el ídolo de Universitario, José Luis Carranza dio la sorpresa al emitir una fuerte crítica respecto al técnico del cuadro victoriano.
Puma Carranza lanzó dura crítica a Néstor Gorosito tras exponer a Pedro Aquino
Todo sucedió en la reciente edición del programa de YouTube, 'Trivu TV'. El 'Puma' se mostró en desacuerdo con el estratega argentino haya expuesto de esta manera a la 'Roca', ya que, para él todo debe quedar en los camerinos. A su vez, también señaló que, es aceptable que el volante de 30 años haya querido descansar tras la seguidilla de partidos que tenía con los íntimos.
Pedro Aquino fue suplente en la derrota de Alianza Lima ante U de Chile/Composición: GLR
"Cuando pasan estos temas de algunos jugadores, eso se queda en casa. Si Pedro Aquino le pidió no poder entrenar porque le duele toda la pierna porque después de mucho tiempo jugó, es válido porque tiene que recuperarse, pero claro que no debió ventilarse esas cosas", sostuvo.
En ese sentido, el referente de la 'U' se puso en el papel del ex Tigre, e indicó que en su lugar, hubiera priorizado que descanse en lo posible para que pueda rendir al máximo en este crucial enfrentamiento contra la 'U' de Chile en Coquimbo.
"Lo que yo hubiese hecho es que se le de descanso y después lo pongo desde inicio hasta dónde pueda. Además, Aquino tenía que jugar porque tenía que jugar y Kevin Quevedo igual porque marca diferencia. Eso queda en el camarín", acotó.
Néstor Gorosito dio inédita revelación sobre Pedro Aquino
Durante la conferencia de prensa post derrota ante el 'Romántico Viajero' por la Copa Sudamericana 2025, el estratega de Alianza Lima lanzó una frase directa sobre el mundialista de Perú con Rusia 2018. "Pedro Aquino nos pidió el otro día no entrenar porque no se cuánto tiempo no hacía 90 minutos. Nos pidió no entrenar porqué había jugado un excelente partido con Comerciantes", manifestó a la prensa.
