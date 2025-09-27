'Joya' de Alianza Lima se perderá importante torneo internacional por dura lesión

Alianza Lima quedó eliminado de la Conmebol Sudamericana 2025 el último jueves tras caer 2-1 ante U. de Chile en Coquimbo, pero volverá a competir a nivel internacional en las próximas semanas, pues su plantel femenino disputará la Copa Libertadores. Sin embargo, para este torneo se confirmó que tendrá una sensible baja.

El club de La Victoria anunció oficialmente a sus 22 convocadas para la competición femenina de clubes más importante del continente y una de las ausencias de la lista es Mía García. La 'joya' aliancista no pudo ser considerada por el DT José Letelier a causa de una lesión que sufrió hace cinco días.

"Mía García no viaja con Alianza Lima. Como mencionamos, era duda debido a las molestias que presentó y a la lesión que ahora la aqueja. Todo lo demás se mantiene según lo indicado", informó el periodista deportivo Gerson Cuba mediante una publicación en su cuenta verificada de 'X'.

Mía García se perderá la Copa Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima por lesión. Foto: Alianza Lima

Mía García es de las promesas más importantes de Alianza Lima

A sus 16 años, García es una de las jóvenes promesas más destacadas del cuadro blanquiazul. Tras formarse en la institución 'Íntima', este 2025 tuvo la oportunidad de debutar profesionalmente como defensa lateral ante Mannucci de visita por la Liga Femenina. Además, no dejó de competir con el equipo de menores aliancista, disputando hace una semana el torneo Evolución Conmebol.

Mía García es una de las promesas más destacadas de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Es más, iba a ser considerada por el comando técnico para la Libertadores Femenina, pero el lunes pasado sufrió una molestia física y pasó por exámenes médicos. Sin embargo, se confirmó una lesión que la hará perderse de participar en el campeonato internacional con las victorianas.

Alianza Lima: convocadas a la Copa Libertadores Femenina 2025

Conoce cuales son las 22 futbolistas inscritas por Alianza Lima para la Copa Libertadores Femenina 2025:

Arqueras: Maryory Sánchez, Mafer Dávila

Defensas: Neidy Romero, Tifani Molina, Gianella Romero, Alison Reyes, Yomira Tacilla, Grace Cagnina, Kaila Gomes, Mía León

Mediocampistas: Sandy Dorador, Joyce Amara, Allison Azabache, Emily Flores, Rafaela Marques, Silvani Oliveira

Delanteras: Annaysa Silva, Sashenka Porras, Heidy Padilla, Diana Borges, Adriana Lúcar, Karol Lins

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

Estos son los rivales, fechas y horas de los partidos de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025: