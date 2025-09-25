Jayo dio rotundo calificativo a Fernando Gaibor previo al duelo ante U. de Chile: "Es un..."

Alianza Lima jugará el duelo más importante del año contra la U. de Chile por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, en la previa, Juan José Jayo salió al frente para dar un fuerte mensaje sobre Fernando Gaibor, una de las figuras aliancistas de la cual los hinchas esperan un gran rendimiento para lograr la clasificación.

Juan Jayo dio fuerte comentario sobre Fernando Gaibor en la previa del Alianza Lima vs U. de Chile

En la conversación con GOLPERÚ, Jayo fue consultado sobre los jugadores de Alianza a quienes considera capaces de aportar experiencia y así lograr el ansiado pase a la siguiente ronda de la Sudamericana frente a la Universidad de Chile.

Es por eso que señaló a Fernando Gaibor como un jugador al cual no ve como un futbolista que se deje afectar por la hinchada de U. de Chile en la previa del partido y cree que eso le brinda motivación.

Video: GOLPERÚ

"Fernando Gaibor es un jugador con experiencia. No creo que se vea afectado por los insultos de la hinchada chilena, sino en saber recibirlos y salir motivado", expresó Jayo.

Además, el histórico jugador de Alianza Lima, aparte de brindarle confianza a Gaibor, también mencionó a Alan Cantero como otro de los elementos que tiene Néstor Gorosito para dar el batacazo en Chile, Coquimbo.

"Cantero tiene algo distinto, pero veremos cómo se va a parar, pues estamos acostumbrados a Quevedo y Castillo, quienes ayudan a los marcadores con el recorrido. Cantero no siente mucho esa función porque se mete más al medio", manifestó.

Alianza Lima busca HOY su clasificación ante U. de Chile

Alianza Lima enfrentará a la U. de Chile el 25 de septiembre de 2025 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

Este duelo tiene como antecedente un resultado de 0 a 0 en Matute, por lo que el enfrentamiento se encuentra abierto para ambos equipos. Una victoria del equipo blanquiazul podría asegurarles la ansiada clasificación a las semifinales de la Sudamericana.