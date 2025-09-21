0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga

Alianza Lima perdió tres puntos y complica su lucha por el título del Torneo Clausura

¡Golpe blanquiazul! El equipo de Alianza Lima se encontraba peleando palmo a palmo el título del Torneo Clausura, pero perdió tres puntos de manera insólita.

Diego Medina
Alianza Lima se complica en el Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima se complica en el Torneo Clausura 2025. | Foto: X Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima viene semana a semana trabajando en busca del gran objetivo de alzar el trofeo a fines de temporada. No solo el primer equipo masculino tiene el deseo de darle una alegría a su fiel afición, sino también en la Liga Femenina con el respectivo certamen del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, ahora las 'íntimas' perdieron tres puntos y complican su liderato.

Alianza Lima se enfrenta a Comerciantes Unidos por la Liga 1

PUEDES VER: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1: alineaciones, horarios y dónde ver

Alianza Lima perdió en el Torneo Clausura Liga Femenina 2025

Por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, Alianza Lima visitó Cusco para medirse ante UNSAAC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Las blanquiazules se perfilaban como favoritas para llevarse la victoria, por lo que así lo demostraron en la primera parte.

Sobre los siete minutos del primer tiempo, apareció Sashenka Porras para marcar el 1-0 de Alianza Lima ante UNSAAC y desatar la locura en el comando técnico 'íntimo'. Se culminaron los primeros 45 minutos y todo era alegría en tienda 'victoriana', sin imaginar que luego vendría un marcador de ensueño para las locales.

Y es que pasado los 20 minutos del complemento, UNSAAC consiguió los dos goles de la remontada para silenciar la euforia de las blanquiazules en Cusco y hacerlas perder tres puntos que tenían en el bolsillo. Un marcador que no llegó a reponer el plantel blanquiazul y que suma su primera derrota en esta instancia del Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima

Alianza Lima Femenino perdió en Cusco ante UNSAAC.

Con este marcador, Alianza Lima pone en riesgo el primer lugar del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina, ya que si Universitario derrota a Sporting Cristal serán las nuevas líderes del campeonato. Evidentemente, aún faltan definir las llaves de cuartos de final y semifinales, pero es un gran paso hacia el título del certamen.

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025 - Liga Femenina

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima102827
2. Universitario93624
3. Sporting Cristal91520
4. UNSAAC101219
5. Carlos Mannucci91117
6. Melgar10-315
7. Flamengo9-312
8. César Vallejo10-88
9. Biavo9-207
10. Killas10-156
11. Defensores9-234
12. Real Áncash10-303

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Gareca impacta tras confesar por qué no volverá a ser DT de la selección peruana: "Es una..."

  2. Alineaciones de Sporting Cristal vs Juan Pablo II: once confirmado para partido del Torneo Clausura

  3. Erinson Ramírez, figura de UTC, dio rotundo calificativo a Universitario tras derrota: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano