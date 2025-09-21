Alianza Lima perdió tres puntos y complica su lucha por el título del Torneo Clausura

Alianza Lima viene semana a semana trabajando en busca del gran objetivo de alzar el trofeo a fines de temporada. No solo el primer equipo masculino tiene el deseo de darle una alegría a su fiel afición, sino también en la Liga Femenina con el respectivo certamen del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, ahora las 'íntimas' perdieron tres puntos y complican su liderato.

Alianza Lima perdió en el Torneo Clausura Liga Femenina 2025

Por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, Alianza Lima visitó Cusco para medirse ante UNSAAC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Las blanquiazules se perfilaban como favoritas para llevarse la victoria, por lo que así lo demostraron en la primera parte.

Sobre los siete minutos del primer tiempo, apareció Sashenka Porras para marcar el 1-0 de Alianza Lima ante UNSAAC y desatar la locura en el comando técnico 'íntimo'. Se culminaron los primeros 45 minutos y todo era alegría en tienda 'victoriana', sin imaginar que luego vendría un marcador de ensueño para las locales.

Y es que pasado los 20 minutos del complemento, UNSAAC consiguió los dos goles de la remontada para silenciar la euforia de las blanquiazules en Cusco y hacerlas perder tres puntos que tenían en el bolsillo. Un marcador que no llegó a reponer el plantel blanquiazul y que suma su primera derrota en esta instancia del Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima Femenino perdió en Cusco ante UNSAAC.

Con este marcador, Alianza Lima pone en riesgo el primer lugar del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina, ya que si Universitario derrota a Sporting Cristal serán las nuevas líderes del campeonato. Evidentemente, aún faltan definir las llaves de cuartos de final y semifinales, pero es un gran paso hacia el título del certamen.

