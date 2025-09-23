DT de U de Chile dio rotundo calificativo a Alianza Lima previo al partido definitorio: "Es un..."

Este jueves, Alianza Lima tendrá que visitar a la U de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La llave está abierta, por lo que, el cuadro íntimo tendrá que tratar de buscar el resultado desde el primer minuto si quiere seguir haciendo historia. Gustavo Álvarez habló a poco del choque contra los blanquiazules.

PUEDES VER: Ex Universitario da la sorpresa y viajará con Alianza Lima para duelo crucial ante U de Chile

DT de U de Chile dio firme calificativo a Alianza Lima

Durante la rueda de prensa previo al encuentro y luego del 0-0 logrado en la ida en Matute, el DT argentino aseguró que los victorianos son un club que tiene una idea de juego bastante sólida, asimismo, decidió destacar el nivel de algunos de sus futbolistas.

"Para mí Alianza Lima no es sorpresa. Viene con un proyecto institucional muy serio. Es un equipo con mucho oficio y tienen jugadores muy experimentados de mucho recorrido", manifestó el estratega.

(Video: Jax Latin Media)

De igual forma, el técnico se pronunció respecto a la ausencia de Marcelo Díaz, quien quedó descartado para el duelo contra el 'equipo del pueblo' tras presentar un desgarro y aseguró que para el partido de vuelta, el popular 'Bigote' Rodríguez cumplirá una gran función en el puesto.

"Los partidos de copa tienen intensidad superior y Sebastián Rodríguez entró muy bien. Sabíamos que Marcelo Díaz estaba tocado terminando el primer tiempo y Sebastián ingresó y lo hizo de muy buena manera en un partido muy difícil", agregó.

DT de U de Chile envió mensaje a los hinchas tras sanción de Conmebol

Para finalizar, Gustavo Álvarez habló de la sanción impuesta por Conmebol al 'Romántico Viajero' tras los incidentes de sus hinchas con Independiente de Avellaneda y no dudó en asegurar que sus dirigidos están 100% mentalizados en este compromiso donde apuntan a superar la llave.

"Le puedo decir al hincha de Universidad de Chile, que por más que se juegue a puertas cerradas, su apoyo lo sentimos permanentemente y vamos a jugar como si el estadio esté completo. Tenemos el desafío de imponernos y jugaremos el partido como si fuera una final", sentenció.