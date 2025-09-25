¿Alianza Lima o U. de Chile? DT de Lanús revela a qué rival que prefiere en las semifinales

Luego de haberse clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras eliminar a Fluminense, uno de los favoritos del certamen, el DT de Lanús, Mauricio Pellegrino, habló sobre los equipos a los que podría enfrentarse en esta instancia del torneo internacional.

Este jueves 25 de septiembre, la Universidad de Chile buscará su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana recibiendo a Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso tras haber empatado sin goles en la ida en Matute. En tanto, Lanús ya está a la espera de conocer a su rival que será uno de estos dos equipos. El director técnico del equipo argentino reveló a cuál de estas dos escuadras prefiere.

Mauricio Pellegrino, DT de Lanús, revela si prefiere a Alianza o U de Chile

Al ser preguntado por el rival que prefiere en la próxima instancia de la Copa Sudamericana, el DT de Lanús explicó que no tiene favoritismo por ninguno, ya que tiene un solo objetivo. "El rival que toque, obviamente vamos a dar todo en esa semifinal", señaló.

Por otro lado, no ocultó en recordar la etapa en la que fue DT de la Universidad de Chile en la temporada 2023 y reveló que siente un cariño muy especial por el cuadro azul. "Universidad de Chile es un club especial, lo fue en esa temporada y justo me tocó un año muy difícil. La base de este equipo que está jugando hoy son chicos que empezaron a trabajar en nuestro proceso y siempre es un club que le voy a tener aprecio", agregó.

U. de Chile vs. Alianza Lima: a qué hora y dónde ver el partido

El partido entre U de Chile y Alianza Lima se jugará el jueves 25 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora peruana) y se podrá ver EN VIVO por ESPN2, DirecTV o también vía streaming en Disney+ o DGO.