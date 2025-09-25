¿Otra sanción para U de Chile? Autoridades anuncian fuertes medidas tras incendio en banderazo

Los graves incidentes ocurridos en la previa del Universidad de Chile vs. Alianza Lima han sido condenados por la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, quien pidió que se actúe con rapidez en reparar los daños causados por un grupo de hinchas azules.

El banderazo protagonizado por hinchas de la U de Chile ha generado controversia por el incendio que propagó frente al hotel Diego de Almagro en La Serena. Lo que se creía que sería una forma de alentar a los futbolistas del cuadro chileno, terminó en incidentes a causa del uso de fuegos artificiales y generó el caos en el intento de los carabineros en manejar los disturbios.

Anuncian fuertes medidas para daños causados por el banderazo

Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, se manifestó luego de los graves daños que causaron los hinchas de la Universidad de Chile cuando intentaban mostrar su apoyo al plantel que se encuentra en concentración para enfrentar a Alianza Lima como parte de la semifinal para definir al último clasificado a la Copa Sudamericana 2025. El partido será en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

"El lugar donde ocurrió esto es un lugar histórico, al lado del Faro, un sector turístico que nos ha costado mucho recuperar en esta gestión. Nos cuesta muchísimo cada peso. Voy a instar a que el club deportivo (U. de Chile) se haga cargo de todos los daños y perjuicios de bien nacional de uso público. Nos van a tener que reponer cada lugar y cada espacio", señaló en conversación con Canal 13.

Los daños ocurrieron en la Avenida Francisco de Aguirre. Alcaldesa de La Serena exige que la Universidad de Chile se encargue de todas las reparaciones y amenaza con acciones judiciales por el daño a la ciudad patrimonial. "Vamos a presentar todas las querellas correspondientes por el daño que se ha hecho a la comuna de La Serena. Hoy esta es una municipalidad que la dejaron en bancarrota", sostuvo.