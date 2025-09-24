Alianza Lima firmó contrato por tres años con delantero extranjero que jugó en Brasil

Alianza Lima quiere salir campeón de la Copa Sudamericana y la Liga 1, pero también se encuentra preparándose para lo que será la próxima temporada. Por ello, el equipo de Néstor Gorosito contrató oficialmente a un futbolista extranjero llegado de Brasil por los próximos tres años, asegurando así la delantera de los blanquiazules.

Así como lees, este enorme refuerzo estará en Matute hasta el 2027 y ha generado gran entusiasmo en la hinchada, sobre todo porque sabe lo que es jugar en un campeonato tan competitivo como lo es el Brasileirao. Nos referimos a Eryc Castillo, extremo ecuatoriano que arribó esta temporada a La Victoria procedente del Coritiba FC y ha tenido un rendimiento destacado, por lo que la afición venía exigiendo su renovación.

Esta información la filtró el periodista Michael Succar en diálogo para el programa Desmarcados, vía DENGANCHE en YouTube. "Es un hecho. Eryc Castillo ha renovado contrato con Alianza Lima por los próximos tres años y será anunciado en los siguientes días", precisó el mencionado comunicador, causando emoción en todos los hinchas del cuadro blanquiazul. Esta noticia se da a puertas de que los íntimos enfrenten a la U de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

Recordemos que el ecuatoriano llegó a Alianza Lima tras haber jugado unos meses en Coritiba del Brasileirao B, Segunda División, pero en la primera mitad del 2024 perteneció al Vitoria del Brasileirao. Ahora, 'La Culebra' ha deleitado a todo Matute y por ello continuará vistiendo la camiseta blanquiazul pase lo que pase esta campaña, aunque su objetivo es salir campeón internacional y de la Liga 1.

¿Cuál es el valor de Eryc Castillo?

Actualmente, Eryc Castillo tiene un valor de 500 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de sus precios más bajos a lo largo de su carrera profesional, sobre todo si lo comparamos con los 2.5 millones de euros que costó en el 2020 cuando jugaba para el Santos Laguna de la Liga MX de México.