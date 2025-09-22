0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Balón de Oro 2025 EN VIVO vía ESPN y Disney+

Guerrero dio rotundo comentario sobre la designación de Barreto como DT de Perú: "Es un..."

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, no se guardó nada y lanzó fuertes declaraciones sobre la designación de Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana hasta fin de año.

Luis Blancas
Paolo Guerrero dio fuerte comentario sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú
Paolo Guerrero dio fuerte comentario sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana se encuentra en medio de una reestructuración debido a la eliminación de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y a los malos resultados de los técnicos que vistieron el buzo de la Blanquirroja. Es por eso que Manuel Barreto fue anunciado como DT interino, pero quien tuvo un comentario sobre esta designación fue Paolo Guerrero.

Juan Manuel Vargas dio contundente comentario contra la administración de Universitario

PUEDES VER: Fossati dio rotundo comentario sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú: "¿Quién...."

Paolo Guerrero y su fuerte opinión sobre la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana

En medio de su salida de los entrenamientos de Alianza Lima, pensando en la U. de Chile por el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana, Guerrero fue abordado por los periodistas locales para consultarle sobre la llegada de Barreto a la bicolor para afrontar los amistosos de octubre y noviembre.

Video: Jax Latin Media

"Es un tema que la Federación Peruana debe resolver. Es asunto de ellos. Aún hay tiempo para la planificación, para que lleguen a un acuerdo en todo y luego comiencen", afirmó.

Paolo Guerrero manifestó que la dirigencia de la FPF, liderada por Agustín Lozano y seguida por Jean Ferrari, tiene tiempo hasta fin de año para contratar un gran DT y planificar la forma de cómo clasificar al Mundial 2030.

Paolo Guerrero reveló detalles sobre los supuestos conflictos internos en la selección peruana

Por otro lado, Guerrero fue consultado también sobre las peleas que habrían ocurrido dentro de la selección peruana, luego de muchos rumores que indican que hubo una pelea entre Valera y Guerrero o entre Valera y Carrillo

"Para nada, en todas las veces que yo he estado ahí, el grupo siempre se ha mostrado con mucho compañerismo, enfoque y unión. No he visto un grupo dividido", concluyó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Erinson Ramírez, figura de UTC, dio rotundo calificativo a Universitario tras derrota: "Es un..."

  2. Juan Manuel Vargas dio fuerte comentario contra la administración de Universitario: "El club no..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano