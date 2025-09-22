Guerrero dio rotundo comentario sobre la designación de Barreto como DT de Perú: "Es un..."

La selección peruana se encuentra en medio de una reestructuración debido a la eliminación de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y a los malos resultados de los técnicos que vistieron el buzo de la Blanquirroja. Es por eso que Manuel Barreto fue anunciado como DT interino, pero quien tuvo un comentario sobre esta designación fue Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero y su fuerte opinión sobre la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana

En medio de su salida de los entrenamientos de Alianza Lima, pensando en la U. de Chile por el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana, Guerrero fue abordado por los periodistas locales para consultarle sobre la llegada de Barreto a la bicolor para afrontar los amistosos de octubre y noviembre.

Video: Jax Latin Media

"Es un tema que la Federación Peruana debe resolver. Es asunto de ellos. Aún hay tiempo para la planificación, para que lleguen a un acuerdo en todo y luego comiencen", afirmó.

Paolo Guerrero manifestó que la dirigencia de la FPF, liderada por Agustín Lozano y seguida por Jean Ferrari, tiene tiempo hasta fin de año para contratar un gran DT y planificar la forma de cómo clasificar al Mundial 2030.

Paolo Guerrero reveló detalles sobre los supuestos conflictos internos en la selección peruana

Por otro lado, Guerrero fue consultado también sobre las peleas que habrían ocurrido dentro de la selección peruana, luego de muchos rumores que indican que hubo una pelea entre Valera y Guerrero o entre Valera y Carrillo

"Para nada, en todas las veces que yo he estado ahí, el grupo siempre se ha mostrado con mucho compañerismo, enfoque y unión. No he visto un grupo dividido", concluyó.