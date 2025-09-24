¿Perú clasificado al Mundial? Conmebol da gran noticia a puertas del Congreso de la FIFA

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría cambiar el rumbo de las Eliminatorias y abrir la puerta a la clasificación de más selecciones de la región al Mundial 2030. Según se conoció, el organismo trabaja junto a la FIFA para ampliar el número de participantes del torneo a 64 países, lo que garantizaría un cupo histórico para Sudamérica: nueve selecciones y media en la próxima Copa del Mundo.

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y Gianni Infantino, mandamás de FIFA, contemplan ampliar la competencia más importante de fútbol y esta se daría a partir del Mundial 2030 tiene como anfitriones a España, Portugal y Marruecos, así como a Argentina, Paraguay y Uruguay en su inauguración.

"Estamos proponiendo por única vez llevar a cabo este aniversario con 64 selecciones en tres continentes en simultáneo, para que todos los países tengan la oportunidad de vivir la experiencia de un Mundial. Y para que nadie en este planeta quede afuera de esta fiesta, que aunque se juegue en todas partes, es nuestra fiesta", expuso Domínguez.

¿Cómo sería el formato de las nuevas Eliminatorias?

De confirmarse este escenario, las Eliminatorias sudamericanas perderían parte de su vigencia tal como se disputan en la actualidad, ya que la mayoría de los equipos tendría asegurada su presencia en el certamen. Frente a ello, Conmebol estudia alternativas para mantener la competitividad internacional y uno de los proyectos más firmes es la creación de una Liga de Naciones, que otorgue puntos para el ranking FIFA y ayude a selecciones como Argentina, Brasil, Uruguay o Colombia a posicionarse mejor en el sorteo de grupos del Mundial.

Otra opción en evaluación es organizar una Liga de Naciones continental, en alianza con la Concacaf, lo que permitiría enfrentar a potencias como México y Estados Unidos. Más allá de lo deportivo, este formato también resultaría atractivo en términos económicos, ya que elevaría los ingresos por derechos de televisión y patrocinio.

Esta iniciativa no solo beneficiaría a Sudamérica, sino que forma parte de una visión global: la FIFA busca un 'Mundial inclusivo', en el que también aumenten los cupos para África, Asia y Europa. La decisión final podría anunciarse en el próximo Congreso de la FIFA, un espacio en el que se espera que Conmebol logre respaldo internacional para que el nuevo sistema sea aprobado.

En caso de concretarse, selecciones como Perú verían multiplicadas sus posibilidades de regresar a una Copa del Mundo. Sin embargo, el desafío estará en cómo reestructurar las competencias previas, de modo que no se pierda el nivel competitivo que históricamente han tenido las Eliminatorias sudamericanas.

La idea de crear una Liga de Naciones a nivel continental está en sintonía con los cambios de formato que ya se vienen dando en las competiciones internacionales de clubes, como la Champions League en Europa o la Copa Libertadores y Sudamericana, que recientemente han sido modificadas para hacerlas más atractivas, con más partidos y mayores ingresos.