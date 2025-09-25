0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana
EN VIVO
Barcelona vs Oviedo por LaLiga

¿Nuevos cupos? FIFA impacta y anuncia 3 incorporaciones para el Mundial 2026: "Entran..."

FIFA anuncia noticia de último momento que emociona a millones de aficionados con 3 incorporaciones para el Mundial 2026, ¿Celebra la selección peruana?

Diego Medina
FIFA anuncia novedades para el Mundial 2026.
FIFA anuncia novedades para el Mundial 2026. | Foto: FIFA
COMPARTIR

Si bien aún resta definir todos los clasificados al Mundial 2026, la FIFA ha sorprendido a millones de aficionados con el anuncia de tres incorporaciones para ultimar detalles del magno evento del próximo año. Las redes sociales han estallado y las reacciones no han parado de llegar. ¿Nuevos cupos?

Diego Rebagliati reveló que Perú ya clasificó al próximo Mundial.

PUEDES VER: Diego Rebagliati confirmó clasificación de Perú al Mundial: "Ya podemos celebrar"

Resulta que la FIFA confirmó hoy, jueves 25 de septiembre, a las tres mascotas del Mundial 2026 que representarán a Canadá, México y Estados Unidos. Este hecho genera mucha atención de los aficionados, quienes querrán adquirir productos de cada uno de los animales simbólicos para este magno torneo.

FIFA presentó a las 3 mascotas del Mundial 2026

El ente máximo del fútbol confirmó a Maple, Zayu y Clutch como las 3 mascotas de la Copa del Mundo 2026. Un momento especial para que los amantes del 'deporte rey' comiencen a vivir la fiebre del torneo FIFA.

"Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo", informó en un comunicado la FIFA.

FIFA, Mundial 2026

FIFA anuncia las tres mascotas para el Mundial 2026.

Mediante unas breves declaraciones a las plataformas digitales de la FIFA, Gianni Infantino, mandamás del ente deportivo, manifestó el significado de lo que son las 3 mascotas de esta Copa del Mundo 2026.

"Transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA. Un elemento esencial del ambiente festivo. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas", declaró Infantino.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Esta Copa del Mundo 2026, que por primera vez contará con 48 selecciones, se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el estado de Washington, Estados Unidos. Millones de aficionados esperan cómo quedarán los cruces para activar la fiebre mundialista.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. ¿Alianza Lima o U. de Chile? DT de Lanús revela a qué rival que prefiere en las semifinales

  2. 'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Erick Noriega por su desempeño en Gremio: "No es..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano