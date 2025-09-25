¿Nuevos cupos? FIFA impacta y anuncia 3 incorporaciones para el Mundial 2026: "Entran..."

Si bien aún resta definir todos los clasificados al Mundial 2026, la FIFA ha sorprendido a millones de aficionados con el anuncia de tres incorporaciones para ultimar detalles del magno evento del próximo año. Las redes sociales han estallado y las reacciones no han parado de llegar. ¿Nuevos cupos?

Resulta que la FIFA confirmó hoy, jueves 25 de septiembre, a las tres mascotas del Mundial 2026 que representarán a Canadá, México y Estados Unidos. Este hecho genera mucha atención de los aficionados, quienes querrán adquirir productos de cada uno de los animales simbólicos para este magno torneo.

FIFA presentó a las 3 mascotas del Mundial 2026

El ente máximo del fútbol confirmó a Maple, Zayu y Clutch como las 3 mascotas de la Copa del Mundo 2026. Un momento especial para que los amantes del 'deporte rey' comiencen a vivir la fiebre del torneo FIFA.

"Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo", informó en un comunicado la FIFA.

FIFA anuncia las tres mascotas para el Mundial 2026.

Mediante unas breves declaraciones a las plataformas digitales de la FIFA, Gianni Infantino, mandamás del ente deportivo, manifestó el significado de lo que son las 3 mascotas de esta Copa del Mundo 2026.

"Transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA. Un elemento esencial del ambiente festivo. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas", declaró Infantino.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Esta Copa del Mundo 2026, que por primera vez contará con 48 selecciones, se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el estado de Washington, Estados Unidos. Millones de aficionados esperan cómo quedarán los cruces para activar la fiebre mundialista.