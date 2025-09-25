Luis Zubeldía, DT voceado para la selección peruana, impacta al definir su futuro: "Negociaciones..."

Luego de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026, la selección peruana ha tomado firmes decisiones en cuanto a la designación del comando técnico. Primero fue la destitución de Óscar Ibáñez y el nombramiento de Manuel Barreto como estratega interino. Sin embargo, desde la FPF se mantiene en carpeta opciones para asumir el cargo en la Bicolor, siendo el argentino Luis Zubeldía uno de los candidatos.

En medio de ello, el periodista César Luis Merlo confirmó en su cuenta de 'X' que todo está avanzado para que Zubeldía asume las riendas del primer equipo de Fluminense. El conjunto brasileño quedó fuera de la Copa Sudamericana a manos de Lanús, por lo que la directiva ha puesto la mirada en el experimentado técnico.

Luis Zubeldía a un paso de ser DT de Fluminense

Como se conoce, se comentó que Luis Zubeldía estaba cerca de llegar a Inter de Porto Alegre. Sin embargo, algunos detalles no cuadraron en ambas partes y el 'Colorado' se animó por Ramón Díaz. Dado este panorama, el técnico argentino ahora apunta hacia el 'Flu' en busca de mejores resultados.

"Fluminense tiene negociaciones avanzadas para que Luis Zubeldía sea su DT. El argentino, que recientemente dirigió al São Paulo, estuvo en el radar del Internacional, pero su fichaje no cuajó y el club terminó optando por Ramón Díaz. Los primeros contactos entre el Fluminense y el personal de Zubeldía tuvieron lugar anoche. Este jueves, el Fluminense avanzó en las conversaciones sobre el aspecto económico para intentar cerrar el acuerdo lo antes posible", informó el periodista, conjuntamente con el portal UOL.

Luis Zubeldía a un paso de dirigir a Fluminense de Brasil. Foto: X César Luis Merlo.

Luis Zubeldía sonó como DT de la selección peruana

El estratega argentino, Luis Zubeldía, se encontraba en la órbita de la selección peruana luego de las fechas de Eliminatorias. Sin embargo, desde el entorno del técnico no había deseo por dirigir a la Bicolor en este proceso hacia el Mundial 2030.

"Perú solo va a poder apuntar a técnicos terrenales. Entiendo que han sondeado a Luis Zubeldía, pero desde su entorno van a rechazar todo tipo de acercamiento. Un entrenador de vanguardia no va a aceptar tan fácil la selección. Por eso es importante conocer la ambición que hay en la FPF", informó el periodista Loret de Mola.