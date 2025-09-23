¡Inédito! Ibáñez reveló que descubrió otra lista de convocados a Perú durante su etapa como DT

Óscar Ibáñez no pudo evitar la eliminación de la selección peruana del Mundial 2026 y, pese a que su permanencia estaba segura hasta fin de año, finalmente fue destituido del cargo de director técnico. Han pasado algunas semanas de su salida y sorprendió a todos al soltar una bomba con respecto a las convocatorias de la Bicolor.

El exarquero fue entrevistado por el programa 'Doble Punta', donde reveló que cuando fue a buscar a Manuel Barreto a su oficina para comunicarle que llevaría a Piero Cari a Uruguay, encontró dentro de ella una lista de convocados que él no había conformado y en la que aparecían jugadores mayores, pero no pudo conversar sobre el tema con el ahora entrenador interino del combinado nacional.

"Se dio cuando yo fui al otro lado, donde estaba la oficina de menores y estaban los administrativos, para comentarles que de repente a Piero Cari nos lo quedamos. Pero bueno, no lo encontré. Cuando entré, había visto una lista de convocados, pero no lo pude conversar con él (Manuel Barreto). Me sorprendió porque habían jugadores adultos, mayores. No lo pude conversar con él porque no estaba", mencionó.

Video: Youtube Horacio Zimmermann

Óscar Ibáñez se refirió a su salida de la selección peruana

En esa misma línea, Ibáñez habló con respecto a su no continuidad en el cargo como estratega de la selección peruana, asegurando que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, quería que se quedara. Sin embargo, Jean Ferrari fue el que tomó la decisión de se vaya de la Blanquirroja, cosa que entendió.

"No es algo que pedimos nosotros, fue alfo que lo manifestó el presidente (Agustín Lozano), pero después ya no se dio. Jean (Ferrari) estuvo en la fecha doble acompañando al equipo y cuando llegó el momento, él pensó otra cosa. El presidente seguía manteniendo lo mismo, así que dijimos ante esta situación no teníamos nada que hacer. No queremos forzar nada. él pensaba otra cosa y es entendible. Creo que se hizo una novela, es algo que le compete como director de selecciones", sostuvo.

¿Qué opina Óscar Ibáñez de la designación de Manuel Barreto como DT de Perú?

Otro de los temas de los que habló Ibáñez fue acerca de la designación de Manuel Barreto como DT interino de Perú para los amistosos de octubre y noviembre, mencionando que en este momento es complicado contratar a un entrenador, pero la FPF tiene profesionales con experiencia para que se sostenga el proceso.

"¿La llegada de Manuel Barreto? Es muy difícil, contratar un técnico en esta situación es difícil, no creo que sea un tema fácil traer al entrenador que iniciará el proceso. Yo creo que estaría bueno decir que queda gente muy profesional, con mucha experiencia en la FPF y que sería bueno que se sostenga. Eso va a ser importante para la gente que venga después. En todas las áreas hay muy buenos profesionales", sentenció.