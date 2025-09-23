- Hoy:
¡Confirmado! Se reveló la fecha y rival del primer amistoso de la selección peruana de Barreto
Se dio a conocer la fecha y el rival de la selección peruana para el primer amistoso post eliminación del Mundial. Este será el debut de Manuel Barreto como DT de la Bicolor.
La selección peruana ya dejó de pensar en la no clasificación al Mundial 2026 y ahora está 100% enfocado en lo que es el proceso rumbo a la próximo proceso eliminatorio. Por ello, quieren comenzar lo más rápido posible bajo el mando de Manuel Barreto como DT interino en la fecha FIFA de octubre y en las últimas horas se reveló el rival al que se enfrentará la Bicolor, así como la fecha y el lugar.
A falta de confirmación oficial por parte de la FPF y, de acuerdo a información del periodista Eduardo Combe, la Bicolor disputará su primer amistoso post eliminación ante su similar de Chile el próximo viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, cancha del Audax Italiano, a las 20:00 horas local y 18:00 de Perú.
"La información del amistoso Perú vs. Chile: va a ser el viernes 10 de octubre a las 8 de la noche de allá, 6 de la tarde de aquí, en el Estadio Bicentenario de La Florida, que tiene campo sintético. Ese va a ser el debut de Manuel Barreto y, viendo la programación de la fecha 14 del Clausura, entiendo que después de ese partido no habrán más", sostuvo el citado comunicador en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.
Este compromiso contra la 'Roja' significará el debut de Barreto al mando de la Blanquirroja, por lo que intentará comenzar su corto andar como seleccionador nacional, el cual será de tres presentaciones, con una victoria que suba la moral de todo el combinado patrio de cara al camino rumbo al Mundial 2030.
¿Perú va a jugar este amistoso ante Chile con nuevos convocados?
Según detalló el periodista Gustavo Peralta, este duelo de preparación frente al elenco trasandino no se verán tantos nuevos jugadores convocados como se venía especulando, pero estos jóvenes jugadores recién serían llamados para la fecha FIFA de amistosos de noviembre, cuando Perú dispute dos duelos en Europa.
"Van a ver cartas de reserva de otros nombres, pero más apuntando para noviembre, que van a estar en Europa que para octubre, que se va a jugar acá (en Sudamérica). Me parece que en noviembre vamos a ver más caras nuevas que en octubre", mencionó en el programa emitido por L1 MAX.
Selección peruana: los tres amistosos que jugará este 2025
- Chile vs. Perú | 10 de octubre | Estadio Bicentenario de La Florida, Santiago de Chile
- Rusia vs. Perú | 12 de noviembre | Estadio Gazprom Arena, San Petersburgo
- Perú vs. Chile | 18 de noviembre | Estadio Fisht de Sochi
