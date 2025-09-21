¡Sorpresa! Ex Universitario sería convocado a la selección peruana para el amistoso ante Chile

La selección peruana vuelve al ruedo pese a no haber clasificado al Mundial 2026 y lo hará a principios de octubre por fecha FIFA. La Bicolor tiene pactado un amistoso ante su similar de Chile dentro de unas semanas y, ante ese panorama, desde el extranjero se reveló que un exjugador de Universitario sería convocado, para sorpresa de todos los hinchas.

PUEDES VER: Renato Tapia dejó potente mensaje tras confirmarse a Manuel Barreto como nuevo DT de Perú

En las últimas horas, la periodista ecuatoriana de El Canal del Fútbol, Majo Gavilanes, dio a conocer que el mediocampista de Emelec con pasado en la 'U', Alfonso Barco, ha sido solicitado por la FPF para el duelo que sostendrá el combinado nacional frente a la 'Roja' el 10 de octubre, por lo que sería la primera novedad en la lista de Manuel Barreto, técnico interino del equipo.

"Alfonso Barco a la selección de Perú. El volante peruano ha sido solicitado para el encuentro amistoso contra Chile por fecha FIFA el próximo 10 de octubre", señaló la citada comunicadora mediante una publicación en su cuenta verificada de la red social X.

Alfonso Barco sería convocado a la selección peruana para el amistoso de octubre ante Chile. Foto: X - Majo Gavilanes

Sería la primera convocatoria de Alfonso Barco a la selección peruana mayor

De llegar a confirmarse esta posibilidad, sería la primera vez que 'Fonchi' es llamado a la Blanquirroja a nivel de mayores a sus 23 años. Sin embargo, el mediocampista defensivo a ha tenido la oportunidad de representar a nuestro país en las divisiones menores, más presicamente con la sub 20 en 2020 y la sub 23 en 2022.

Alfonso Barco fue convocado a las selecciones peruanas sub 20 y sub 23 anteriormente. Foto: FPF

No es la primera vez que se rumora sobre posible convocatoria de Alfonso Barco a Perú

Un dato no menor es que anteriormente ha sonado el nombre del joven volante en la selección peruana. En 2024 fue considerado en la prelista del DT Jorge Fossati para la Copa América 2024 debido a sus buenas actuaciones en el fútbol uruguayo, pero finalmente no integró la nómina final para el torneo continental.

Alfonso Barco es un habitual titular en Emelec

Es preciso señalar que Alfonso Barco viene teniendo un buen presente con camiseta de Emelec, club al cual llegó a mediados del 2025 tras un paso exitoso por Defensor Sporting. Con el cuadro 'Eléctrico', ha disputado un total de 13 partidos (10 de ellos como titular), en los que ha marcado un gol. No obstante, en la reciente fecha del fútbol ecuatoriano, fue suplente e ingresó antes del comienzo del segundo tiempo en la goleada 4-0 sobre El Nacional.