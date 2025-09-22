El insólito país que la selección peruana rechazó para disputar un amistoso en octubre

La selección peruana todavía digiere el trago amargo de no haber clasificado al Mundial 2026, pero ya comenzó la planificación para lo que será el próximo proceso eliminatorio. Por ello, ha concretado partidos amistosos ante Rusia y Chile, pero se ha revelado que hubo otro combinado buscó enfrentarse a la Bicolor, aunque fue descartado.

Entre las selecciones que enviaron invitaciones formales a la FPF para enfrentar a Perú en la fecha FIFA de octubre, han habido muchas de la Concacaf, siendo el exótico país de Bonaire uno de los interesados. No obstante, la federación rechazó dicho compromiso de preparación y agradeció el hecho que los tuviesen en cuenta.

"La selección caribeña de Bonaire invitó a la selección peruana a jugar un amistoso en Lima. Tras algunas conversaciones, desde la FPF dieron un no como respuesta, agradeciendo el interés", señaló el periodista Gian Franco Zelaya en sus redes sociales.

Bonaire quiso jugar un amistoso con la selección peruana en octubre. Foto: Federashon Futbol Boneriano

Bonaire no tiene ranking FIFA

Es preciso señalar que Bonaire no es un elenco nacional que se encuentra afiliada a la FIFA, razón por la cual no se encuentra en el ranking del organismo del fútbol mundial. Sin embargo, si pertenece a la Concacaf desde 2013, por lo que además de disputar amistosos, compite oficialmente en la Liga de Naciones de dicha confederación.

Hasta el momento, solo ha jugado encuentros con países de Norte, Centroamérica y del Caribe, pero quiso expandir sus horizontes este 2025 y mandó una solicitud a la Blanquirroja para pactar un partido por primera vez en su historia, la cual declinó pese a que existieron conversaciones.

Selección peruana solo tiene un amistoso confirmado en octubre

Después de sus últimos dos duelos por Eliminatorias 2026, la selección peruana deberá cumplir con las fechas FIFA que restan del presente año, en las que convocarían a jugadores jóvenes para el recambio generacional. El primero es en octubre, donde solo tiene confirmado un cotejo frente a Chile, el cual está pactado para el viernes 10 de octubre.

Además, se anunció hace algunos meses que en noviembre se enfrentaría a Rusia y nuevamente a la 'Roja' en el país europeo, siendo estos los dos choques restantes de Perú en el 2025. Los tres cotejos contarán con la presencia de Manuel Barreto como técnico interino tras la salida de Óscar Ibáñez.