Paolo Guerrero dio rotundo mensaje sobre Perú tras publicación de Tapia: "Desunión..."

Manuel Barreto fue designado oficialmente como el nuevo entrenador de la selección peruana absoluta de cara a los amistosos en el mes de octubre y noviembre. Bajo ese contexto, Renato Tapia, uno de los referentes de la 'Bicolor', sorprendió al lanzar una inesperada publicación relacionada al anuncio del ex Universitario con el 'equipo de todos', por lo que, ahora Paolo Guerrero, salió al frente y aclaró cómo está la interna del plantel nacional.

Paolo Guerrero habló sobre cómo está la interna de la selección peruana

Mediante una reciente entrevista, el veterano atacante descartó que exista algún tipo de problemas en el 'equipo de todos'. Asimismo, decidió resaltar el compromiso y bastante apoyo entre todos los futbolistas en cada convocatoria.

"No hay un grupo partido, para nada. Todas las veces que he estado ahí el grupo siempre se ha mostrado con mucho compañerismo, con mucho enfoque, unión. No he visto el grupo partido ni desunión, al contrario, sinceramente no te puedo hablar de más de eso", manifestó el popular 'Depredador'.

Renato Tapia dejó firme mensaje tras anuncio de Manuel Barreto como DT de Perú

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el también futbolista de Al-Wasl F. C de los Emiratos Árabes lanzó un inesperado mensaje, inmediatamente de haberse confirmado la designación de Manuel Barreto en el banquillo de la 'Blanquirroja'. "Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba", señaló Tapia.

Cabe recordar que, la 'Muñeca' Barreto será el encargado de dirigir los próximos encuentros amistosos internacionales de la selección peruana por fecha FIFA frente a Chile y Rusia en los meses de octubre y noviembre. El primer duelo contra el 'Sbornaya' quedó pactado para jugarse el 12 de noviembre en Gazprom Arena en San Petersburgo.

A su vez, el choque ante la 'Roja' fue programado para el próximo martes 18 de noviembre Estadio Fischt de Sochi. El combinado nacional espera sacar buenos resultados y encaminar un buen nivel de cara al Mundial 2030.