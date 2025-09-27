- Hoy:
Liberman sin filtros tras la eliminación de Alianza Lima ante U de Chile: “Han sido…”
Martín Liberman impactó a los hinchas al referirse sobre la eliminación de Alianza Lima ante U de Chile en la Copa Sudamericana y dejó un fuerte mensaje. ¿Qué dijo? Te contamos.
Alianza Lima sufrió un duro golpe en la moral al caer derrotado por 2-1 ante U de Chile y ser eliminado de la Copa Sudamericana 2025. Un resultado que ha generado diversas reacciones. En medio de ello, el polémico Martín Liberman fue consultado por su opinión sobre los blanquiazules y no se guardó nada al responder.
¿Qué dijo Martín Liberman tras la eliminación de Alianza Lima?
Resulta que, durante la última emisión del programa 'Liberman en Línea', el periodista argentino leyó el comentario de un usuario de internet, donde se le preguntaba por su opinión tras la derrota de Alianza Lima en Coquimbo, que significó el fin del sueño continental.
Al respecto, Liberman fue tajante al responder y sorprendió a los espectadores al enfatizar que prefiere no emitir un juicio al respecto, ya que considera que desde el territorio peruano se ha sido muy injusto con su persona.
"Ayer estuve triste por la eliminación de Alianza, pero bueno, se jugó bien. Le han renovado un año más Gorosito. Te apuesto que si das tu opinión saldrá en los medios de mi país", le comentó un usuario. "No pienso opinar del tema, han sido muy injustos conmigo", respondió el hombre de prensa.
Las palabras de Martín Liberman sorprenden ya que ha venido opinando con anterioridad por los resultados internacionales que han logrado los blanquiazules en los distintos torneos de Conmebol. Además, es un personaje conocido por revelar su postura.
Alianza Lima ganó una millonaria suma por su participación en torneos Conmebol
De acuerdo a los premios otorgados por la Conmebol, Alianza Lima ha logrado sumar un millonaria suma en cuestión de premios. A continuación, te dejamos el detallado:
- Fase 1 Copa Libertadores: 400 mil dólares
- Fase 2 Copa Libertadores: 500 mil dólares
- Fase 3 Copa Libertadores: 600 mil dólares
- Fase de grupos Copa Libertadores: 3 millones de dólares
- Mérito deportivo Copa Libertadores: 330 mil dólares
- Playoffs Copa Sudamericana: 500 mil dólares
- Octavos de final Copa Sudamericana: 600 mil dólares
- Cuartos de final Copa Sudamericana: 700 mil dólares
- Total: 6 millones 630 mil dólares
