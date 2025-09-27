Quinteros impacta al revelar el jugador de Universitario que le gustaría para Alianza Lima: "Es..."

Alianza Lima ya se enfoca en poder mejorar su rendimiento en el Torneo Clausura, donde deberá escalar posiciones y evitar que Universitario se corone con el título. En ese panorama, Henry Quinteros, sorprendió al rendirse ante un jugador crema y reveló su deseo por verlo como blanquiazul.

Y es que, la escuadra merengue se mantiene como líder en solitario de la tabla de posiciones a seis puntos por encima de su clásico rival y es el principal candidato para quedarse con el título. Además, varios de sus jugadores han mostrado un nivel destacado a lo largo de la temporada.

Quinteros reveló el jugador de Universitario que le gustaría para Alianza Lima

En ese contexto, durante la última edición del programa 'Desmarcados', el exfutbolista de Alianza Lima, Henry Quinteros, fue consultado sobre qué jugador defensivo de Universitario le gustaría tener en el cuadro íntimo.

Al respecto, el popular ‘Pato’ descartó a César Inga, señalando que no reúne las condiciones para desempeñarse como zaguero central. En cambio, no dudó en elegir a Anderson Santamaría.

Video: Denganche

"¿Qué central de Universitario podría competir un lugar en Alianza Lima?", le preguntaron. "(Anderson) Santamaría. César Inga es marcador y le costaría mucho más de central, le cuesta. Pero yo creo que Santamaría sí", respondió Quinteros desatando la sorpresa en los hinchas.

Anderson Santamaría es uno de los mejores en Universitario

Santamaría fue uno de los fichajes más importantes que realizó Universitario para el segundo torneo del año y poco a poco se ha ganado el cariño de los hinchas gracias a su solidez defensiva. En lo que va de la temporada ha disputado 8 partidos, siendo clave en la zaga y registrando un gol.

¿Cuánto vale Anderson Santamaría?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de Anderson Santamaría ha ido disminuyendo en los últimos años. Actualmente está tasado en 700 mil euros, lejos de los 2,8 millones de su máximo histórico alcanzado en 2021.