Jefferson Farfán sorprendió con fuerte mensaje tras eliminación de Alianza Lima: "Hasta la..."

Alianza Lima perdió ante U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y le dijo adiós al sueño de conquistar el trofeo. En medio de la tristeza de los hinchas blanquiazules y propios futbolistas, Jefferson Farfán no dudó en manifestarse por lo sucedido en Coquimbo.

El partido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso empezó con la ventaja del equipo local rápidamente, pues Lucas Assadi rompió el empate a los 5 minutos, mientras que en la etapa complementaria Javier Altamirano anotó un golazo para aumentar el marcador. El descuento de los ‘íntimos’ fue de Eryc Castillo, pero no les alcanzó para lograr la hazaña.

¿Cómo reaccionó Jefferson Farfán tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana?

“Hasta la muerte con ustedes, ¡Arriba Alianza caraj**!”, escribió la ‘Foquita’ en sus recientes Instagram Stories donde se muestra una gráfica del abrazo que se dieron los jugadores del plantel blanquiazul formando un círculo. Una emotiva imagen que captó la atención de los cibernautas.

Cabe mencionar que Jefferson Farfán es uno de los referentes del club victoriano, por ello, no dudó en pronunciarse ante este duro momento para el equipo de Néstor Gorosito, pues aunque no consiguieron el objetivo, hicieron historia a nivel internacional. Ahora deberán enfocarse en los próximos retos.

La publicación de Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram

Precisamente, Alianza Lima tendrá un nuevo desafío cuando enfrente a Cienciano en la ciudad del Cusco por una nueva fecha del Torneo Clausura, el cual buscarán ganarlo.

Próximo partido de Alianza Lima

Luego de perder ante la Universidad de Chile en Coquimbo y quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Alianza Lima afrontará un partido ante Cienciano por el Torneo Clausura, este domingo 28 de septiembre.