Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 2 a 1 ante la Universidad de Chile en Coquimbo. Es por eso que Pablo Ceppelini, volante blanquiazul, salió al frente para dar un firme mensaje, ya pensando en el Torneo Clausura de la Liga 1, que será el único objetivo hasta fin de año.

Pablo Ceppelini se ilusiona con ganar la Liga 1 y quitarle el tricampeonato a Universitario

En su llegada a Lima desde Chile, Ceppelini fue abordado por periodistas en los exteriores del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez para brindar sus declaraciones un día después del duelo crucial en donde fueron eliminados.

Una de las preguntas que le hicieron los comunicadores de turno fue qué viene para él y para Alianza Lima, pensando en que ya no compiten en la Copa Sudamericana, y cuál sería el objetivo ahora hasta finalizar el Clausura.

Video: José Varela

"Me siento con confianza, me estoy volviendo a sentir como cuando llegué. La verdad es que estamos trabajando bien con los compañeros, así que ahora a poner todas las pilas y las baterías en lo que es el campeonato local para tratar de ganarlo", afirmó de forma contundente.

En palabras de Pablo Ceppelini, indica que como futbolista se encuentra en mejor rendimiento y que ahora que ya no van a estar enfocados en el torneo CONMEBOL, buscarán con todas las ganas ganar el campeonato local quitándole a Universitario de Deportes el tricampeonato nacional.

Alianza Lima y su actualidad en la Liga 1

Es importante mencionar que actualmente Alianza Lima se ubica en el sexto puesto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, a seis puntos del líder Universitario de Deportes.

Las posibilidades de que el cuadro íntimo alcance ganar la Liga 1 son que el cuadro merengue disminuya su rendimiento y que otro equipo logre ganar el Torneo Clausura para llevar el campeonato a una definición por play-offs.