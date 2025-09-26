Facundo Callejo sorprendió con firme mensaje por posible fichaje por Universitario: "Es muy..."

Universitario y Cusco FC protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de la semana. Ambas escuadras se medirán por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 y pelearán por el liderato. En la previa del encuentro, el delantero del cuadro cusqueño, Facundo Callejo, se pronunció sobre los rumores de un posible fichaje por los cremas para la próxima temporada.

Facundo Callejo es uno de los delanteros más codiciados del campeonato tras el gran momento de forma que ha mostrado con Cusco FC, siendo no solo el máximo goleador del equipo, sino también de la Liga 1. Por ello, los hinchas de la 'U' no han tardado en pedir a la directiva su fichaje.

¿Qué dijo Facundo Callejo por un posible fichaje por Universitario?

En ese contexto, durante una entrevista con Infobae, le consultaron a Callejo por los rumores que lo vinculan con el cuadro merengue y se mostró sorprendido por el cariño de los hinchas. "Me sorprendió y me gustó, porque no es normal que le anotes a un equipo, te feliciten y se alegre la gente. Me pareció bárbaro, pero siempre que me comenta alguien de Universitario yo pongo me gusta por respeto", dijo.

Posteriormente, le volvieron a preguntar por el posible interés de Universitario y, aunque dejó en claro que por el momento se encuentra feliz y a gusto en Cusco FC, no descartó que las cosas puedan cambiar en un futuro.

Facundo Callejo suena para reforzar a Universitario en 2026. Foto: Cusco FC

"Yo estoy cómodo acá (en Cusco FC) ahora. Pero nunca se sabe el año que viene o el próximo. El fútbol es muy dinámico, pueden pasar muchas cosas", expresó el delantero argentino.

Facundo Callejo reveló su deseo de firmar por un equipo grande del Perú

Finalmente, le consultaron si en sus planes está jugar en algún equipo grande del fútbol peruano. Ante ello, Facundo Callejo dejó en claro que ese es el anhelo de cualquier futbolista y sorprendió al indicar que desea vestir la camiseta de un club grande del país.

"Creo que cualquier futbolista anhela jugar en un equipo grande de cualquier país. Y el que te dice que no, estimo que miente o no es sincero. ¿A qué jugador peruano no le gustaría jugar en Boca, River, Barcelona, LDU, Bolívar o The Strongest? Lo mismo pasa con nosotros. ¿A quién no le gustaría estar en Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal o Melgar? Hay que trabajar para eso", concluyó.

Estadísticas de Facundo Callejo

Facundo Callejo atraviesa un gran momento en la temporada gracias a su notable capacidad goleadora. En 26 partidos de la Liga 1, ha anotado 20 goles, lo que lo convierte en el máximo artillero del torneo. Universitario ya sabe de su eficacia, pues en el Torneo Apertura les convirtió un doblete que resultó determinante en su derrota.