Fossati impacta con fuerte opinión sobre Facundo Callejo previo partido con Cusco FC: "Es un..."

Universitario de Deportes se prepara para enfrentar a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Este enfrentamiento será el más atractivo de la semana, enfrentando a los líderes de la tabla y podría definir al próximo campeón. En la previa de este encuentro, el DT Jorge Fossati sorprendió al opinar rotundamente sobre Facundo Callejo, figura del cuadro cusqueño.

Y es que, Facundo Callejo viene siendo la figura más importante de Cusco FC en lo que va de la temporada, destacando por su habilidad goleadora, consolidándose como el máximo goleador del torneo. Por lo que será una pieza de temer para la zaga defensiva de los cremas.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Facundo Callejo?

En ese contexto, Jorge Fossati dialogó con la prensa luego de los entrenamiento de Universitario de este miércoles y fue consultado, por las cámaras de 'Entre Bolas' por su opinión sobre el rendimiento que ha venido mostrando el delantero argentino de 33 años.

Al respecto, el 'Nonno' no dudó en indicar que Cusco FC tiene grandes jugadores como para preocuparse en un solo jugador. No obstante, sorprendió al indicar que Callejo es un gran jugador que ha venido destacando en su club, aunque indicó que también tiene debilidades.

Video: Entre Bolas.

"Facundo Callejo es un jugador que le ha dado un rendimiento bárbaro a su club, está en un gran momento y se le nota con mucha confianza. Pero, tienen otros jugadores, no hay que preocuparse solo de Callejo. Cusco FC es un equipo que merece ser respetado. Callejo tiene cualidades, pero también debilidades", expresó el estratega.

¿Cuántos goles tiene Facundo Callejo?

Facundo Callejo viene brillando en la presente temporada gracias a su gran olfato goleador. En los 26 partidos que ha disputado en la Liga 1, ha convertido en 20 ocasiones, lo que lo posiciona como el máximo artillero del campeonato. Además, Universitario ya conoce de su capacidad, pues en el Torneo Apertura les marcó un doblete que terminó siendo clave en su derrota.

Universitario vs Cusco FC: fecha y hora del partido por Liga 1

Universitario recibirá a Cusco FC en el Estadio Monumental este sábado 27 de septiembre por el duelo correspondiente a las fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Esta final adelantada se llevará a cabo desde las 6:00 p.m. (hora peruana).