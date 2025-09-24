- Hoy:
Jorge Fossati y su fuerte calificativo a Piero Quispe tras fichar por Sydney FC: "Es muy..."
El entrenador de Universitario, Jorge Fossati se pronunció sobre la partida de Piero Quispe a Sydney FC de Australia y dejar la liga mexicana.
Para sorpresa de muchos, Piero Quispe firmó por Sydney FC de la Liga de Australia donde buscará ser protagonista y lograr todos los objetivos. El volante peruano llegó procedente de Pumas UNAM en medio de diversas críticas de los hinchas, por lo que el entrenador Jorge Fossati no dudó en pronunciarse.
El técnico de Universitario de Deportes fue consultado sobre el nuevo presente de su ex pupilo, dejando un contundente mensaje para él. Como se recuerda, el habilidoso futbolista fue parte del equipo crema que logró el campeonato de la Liga 1 2023 con el estratega uruguayo como técnico, por ello, lo conoce a la perfección.
¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Piero Quispe en la Liga de Australia?
“Piero va a darle algo diferente. Yo creo que va a ser algo bueno y positivo para él. Sé que lo va a saber aprovechar, todavía es muy joven. Tiene una larguísima vida como profesional y, porque se lo recontra merece, ojalá que tenga un carrerón y que triunfe en el fútbol y en la vida”, dijo en una entrevista con Ovación.
(Video: Ovación)
El entrenador de la ‘U’ resaltó la oportunidad que se le presenta al habilidoso jugador en el fútbol australiano a tu temprana edad, por lo que indicó que el volante y su entorno analizaron de forma adecuada la decisión final.
“Lo poco que conozco es que es una liga muy física. He enfrentado algunas veces a la selección de Australia, tanto con Uruguay como con Qatar y sus equipos que ahora participan en la Champions League de Asia, son muy duros y fuertes, especialmente desde el punto de vista físico”, explicó.
