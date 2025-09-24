Ex Universitario sorprende con mensaje sobre jugar en Alianza Lima: "Estoy enloquecido…"

Alianza Lima atraviesa por una temporada de ensueño a nivel internacional luego de tener una buena campaña, generando la ilusión de sus hinchas que esperan hacer historia en la Copa Sudamericana. En medio de su participación, se conoció una grata noticia que captó la atención.

Y es que un ex Universitario de Deportes se pronunció sobre jugar con la camiseta blanquiazul y luchar por los objetivos del club. Sin embargo, aún no tiene una fecha exacta de cuándo se podría dar, por lo que ha generado expectativa en los aficionados durante la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la ‘Suda’ ante la Universidad de Chile.

Alianza Lima contaría con el regreso de un ex Universitario

Se trata de Pablo Lavandeira, quien dio declaraciones a los medios de comunicación tras su arribo a tierras chilenas junto al plantel de Néstor Gorosito. El volante fue parte de los convocados por el ‘Pipo’ para este crucial encuentro, pero desconoce cuándo será la fecha de su regreso a las canchas: “Ni idea, ni idea. Pero estoy enloquecido por jugar”, le dijo al periodista José Varela.

(Video: YouTube José Varela)

Como se recuerda, el futbolista sufrió una lesión en la rodilla en mayo del 2025. Tras los exámenes médicos se confirmó que tuvo un esguince de tercer grado en el ligamento colateral externo y desgarro completo del tendón del bíceps femoral, por lo que tuvo que ser operado de inmediato.

El jugador ‘íntimo’ tiene contrato con el club de La Victoria hasta finales de la presente temporada. Por ahora no se ha conversado sobre una posible renovación de contrato, pues se espera recuperar su mejor nivel para poder seguir aportando su talento al equipo.

Pablo Lavandeira: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Pablo Lavandeira tiene un valor en el mercado actual de 250 mil €.