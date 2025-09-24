Alianza Lima recibió dura noticia a poco de enfrentar a U de Chile por cuartos de Copa Sudamericana

Alianza Lima se encuentra en Coquimbo para su partido ante U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los blanquiazules trabajan bajo la dirección de Néstor Gorosito con el afán de clasificar a semifinales, pero en medio de ello fue notificado de una dura noticia para dos futbolistas de su primer equipo.

Se trata de Sergio Peña y Pedro Aquino, dos flamantes refuerzos que tuvo a mitad de temporada para pelear la Liga 1 y Copa Sudamericana. Ambos llegaron como los jugadores mejores cotizados en el plantel blanquiazul, pero ahora el portal "Transfermarkt" ha actualizado sus cifras y han caído de manera abrupta.

Comenzando con el '10' de la selección peruana, llegó a Alianza Lima con una cifra de 2 millones de euros a sus 29 años de edad. Sin embargo, en estos meses de estadía en La Victoria, Sergio peña ha decaído medio millón y ahora su registro es de 1.5 millones de euros.

En el caso de Pedro Aquino, llegó a tienda blanquiazul con una cifra de 1.5 millones de euros a sus 30 años de edad. Si bien poco a poco ha ido ganando minutos en Alianza Lima, ahora este portal internacional indica que ha decaído a un nuevo registro de 1.4 millones de euros.

Sergio Peña y Pedro Aquino se devaluaron en su valor de mercado. Foto: Transfermarkt.

Jugadores de Alianza Lima que han decaído en su valor de mercado

Conoce la lista de jugadores de Alianza Lima que han sufrido una caída en su valor de mercado:

Sergio Peña: de 2 millones de euros a 1.5 millones de euros

Pedro Aquino: de 1.5 millones de euros a 1.4 millones de euros

Miguel Trauco: de 850 mil euros a 600 mil euros

Jesús Castillo: de 550 mil euros a 500 mil euros

Josué Estrada: de 500 mil euros a 450 mil euros

Fernando Gaibor: de 375 mil euros a 325 mil euros

Pablo Ceppelini: de 350 mil euros a 300 mil euros

Alianza Lima, el club peruano mejor cotizado en el 2025

Si bien han decaído algunos jugadores del primer equipo blanquiazul, hoy por hoy Alianza Lima es el equipo mejor cotizado en la Liga 1 2025. Su cifra es un récord en el fútbol nacional con un número de 15.18 millones de euros.

Top 5 clubes peruanos mejores cotizados 2025