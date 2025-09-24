Kevin Serna y Freytes recibieron pésima noticia de Fluminense tras quedar eliminados de Sudamericana

Fluminense quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 a manos de Lanús. El equipo donde juegan los ex Alianza Lima, Kevin Serna y Juan Pablo Freytes, no pudieron superar la llave de cuartos de final, por lo que ponen fin a su etapa en el torneo Conmebol. En medio de ello, ambos futbolistas recibieron dura noticia por parte de la directiva del 'Flu'.

Fluminense anunció salida de DT Renato Gaúcho

Tras esta dolorosa eliminación de Copa Sudamericana, Renato Gaúcho, DT de Fluminense, tomó la decisión de renunciar al cargo y dejar a Kevin Serna y Juan Pablo Freytes sin técnico para lo que resta de la temporada. Si bien la directiva ha manifestado que Marcão asumirá las riendas del plantel de manera interina, ahora se está en la búsqueda de otro líder.

"El Fluminense FC anuncia que Renato Gaúcho deja el equipo. El entrenador dimitió tras el partido del martes 23 de septiembre. Los entrenadores asistentes Alexandre Mendes y Marcelo Salles también dejan el club. El club agradece a los profesionales su dedicación y les desea mucho éxito en sus carreras. El entrenador asistente permanente, Marcão, asume el cargo de forma interina", informó Fluminense.

Fluminense perdió la chance de enfrentar al ganador de Alianza Lima vs U de Chile

Como se conoce, los cruces de la Conmebol determinaron que el ganador de Fluminense vs Lanús se enfrenta al vencedor de Alianza Lima vs U de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana. Una de las llaves ya se cerró con la clasificación del conjunto argentino, por lo que ahora toca aguardar el rival que saldrá entre los blanquiazules y el 'Romántico Viajero'.

De haber pasado Fluminense, hubiera sido un encuentro especial para Kevin Serna y Juan Pablo Freytes al reencontrarse con su exclub, Alianza Lima. Ahora, solo se enfocarán en la Copa de Brasil y Brasileirao, en el que tienen la firme convicción de quedarse con todos los trofeos.