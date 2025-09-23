Alianza Lima o U de Chile vs. Lanús: fecha y hora por la semifinal de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 tiene a su primer semifinalista. Estamos hablando de Lanús, que hizo la heroica en el Estadio Maracaná y empató 1-1 con Fluminense, resultado que le permite estar entre los cuatro mejores del certamen por un global de 2-1. El rival del cuadro argentino estará entre Alianza Lima o U de Chile. A continuación, conoce las posibles fechas y horarios de ambos encuentros.

Alianza Lima o U de Chile vs. Lanús: ¿Cuándo juegan por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025?

De acuerdo al calendario publicado por la Conmebol, el encuentro de ida entre el cuadro 'Granate' ante el ganador de la serie entre Alianza Lima vs. U de Chile se disputará en una de estas dos fechas: miércoles 22 y jueves 23 de octubre. Lo único confirmado es que será en la capital peruana o en tierras mapochas.

Lanús jugará el partido de ida ante el ganador del Alianza Lima vs U de Chile de visita y cierra de local. Foto: AFP

Por su parte, el duelo de vuelta entre Lanús ante blanquiazules o el 'Romántico Viajero' por la presente edición de la 'Gran Conquista' se jugaría una semana después: el miércoles 29 o el jueves 30 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

¿A qué hora juega Alianza Lima o U de Chile vs. Lanús?

Los horarios de los compromisos entre Alianza Lima o U de Chile vs. Lanús recién se confirmarán cuando se definan a los cuatro semifinalistas de la Conmebol Sudamericana 2025. No obstante, lo más probable es que ambos duelos se disputen en dos posibles horarios: a las 17:00 o 19: 30 horas de Perú.

Alianza Lima y U de Chile definen este jueves al rival de Lanús

Es preciso señalar que el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino recién podrá conocer oficialmente a su rival en semifinales de la Sudamericana este jueves, cuando aliancistas y 'Azules' se enfrenten por la vuelta de los cuartos de final desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Ambos elencos empataron sin goles en la ida, por lo que un triunfo por cualquier marcador le servirá a alguno de los dos para seguir soñando con levantar el título. Por su parte, si llegaran a igualar en tierras chilenas, el ganador de la serie se definiría por los lanzamientos desde el punto penal.