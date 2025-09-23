Con Carlos Zambrano: Alianza Lima anunció su lista para viajar a Chile para el partido de vuelta

Dentro de poco Alianza Lima visitará a la Universidad de Chile en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, con la misión de obtener una victoria que lo instale en semifinales del torneo. Previo al compromiso, el equipo de Néstor Gorosito anunció su lista de futbolistas que enrumbaron hasta la ciudad chilena y para sorpresa de muchos se encuentra Carlos Zambrano, quien se fue expulsado la semana pasada en Matute.

Mediante sus redes sociales, el cuadro de La Victoria anunció oficialmente a su lista de viajeros rumbo a la nación sureña y en ella aparece el 'Káiser', que en el duelo pasado recibió la tarjeta roja por una dura falta contra Charles Aránguiz. Por ello, muchos se preguntan para qué fue nominado el central si no podrá jugar o si acaso Conmebol le quitó la suspensión, pero no se trata de nada por el estilo.

Resulta que esta es la lista de futbolistas que viajaron con Alianza Lima a Chile, pero no es sobre los convocados para el compromiso por Copa Sudamericana. Incluso, se puede observar que también aparecen Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira, jugadores que se encuentran lesionados y que tampoco estarán en el cotejo ante los azules en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Lista de viajeros en Alianza Lima.

¿Por qué viajó Carlos Zambrano a Chile?

Resulta que, pensando en el partido con la Universidad de Chile por los cuartos de final de la competición Conmebol, el comando técnico de Matute decidió llevar a todos sus futbolistas, incluyendo lesionados y suspendidos, para que la interna tenga el mejor de los ánimos y puedan conseguir la tan anhelada clasificación a las semifinales del certamen continental, donde chocarían con el vencedor de la llave entre Fluminense y Lanús.

¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. U de Chile?

El partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile iniciará a las 19.30 horas de Perú (21.30 horas locales) este jueves 25 de septiembre, y contará con la transmisión exclusiva de DirecTV Sports para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro internacional mediante la señal de DGO totalmente online, si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming.