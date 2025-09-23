Confirmado: fecha oficial del partido de vuelta de Alianza Lima en los cuartos de final

¡Confirmado! Alianza Lima fue notificado acerca de su partido de vuelta por los cuartos de final, el cual ya tiene fecha oficial de programación y será en el mes de octubre. Recordemos que actualmente todos los hinchas blanquiazules están centrados en el compromiso ante la Universidad de Chile para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

PUEDES VER: Alianza Lima toma determinante decisión sobre el futuro del técnico Néstor Gorosito

Resulta que, mientras la afición se encuentra totalmente concentrada en el torneo internacional, en el ámbito local la institución victoriana afrontará una nueva llave para seguir avanzando en la Liga 3 y, tras haber quedado segundo en el Grupo B de la Fase Final, los íntimos chocarán con el Colegio Nacional de Iquitos en encuentros de ida y vuelta. Por ello, la FPF hizo oficial el día y hora para cada cotejo.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el periodista Gerson Cuba dio a conocer que Alianza Lima chocará con CNI, que quedó primero del Grupo A, en el Estadio Hugo Sotil Yerén el próximo sábado 4 de octubre desde las 12.00 horas locales. Mientras que el partido de vuelta se llevará a cabo el domingo 12 del mismo mes a las 15.00 horas de Perú en el Estadio Max Agustín de Iquitos.

Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 3.

El club que avance se enfrentará en las semifinales al vencedor de la llave entre Unión Santo Domingo de Amazonas y la reserva de Universitario de Deportes. Mientras que en la otra parte del torneo se encuentran Melgar, Defensor José María Arguedas, Sport Huancayo y Nacional FBC. Eso sí, tanto el 'Rojo Matador' como el 'Dominó, también compiten en la Tercera División con sus reservas debido a que el primer equipo se encuentra luchando en la Liga 1 2025.

¿Qué obtiene el campeón de la Liga 3?

El club que salga campeón de la Liga 3 inmediatamente conseguirá un cupo para jugar la Liga 2 la próxima temporada. Por su parte, el subcampeón, es decir quien pierda la final, deberá jugar un repechaje con el segundo lugar de la Copa Perú 2025 para definir el tercer ascenso a la Segunda División del fútbol peruano.