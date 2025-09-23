Alianza Lima toma determinante decisión sobre el futuro del técnico Néstor Gorosito

Alianza Lima inició el 2025 enfocado en lograr todos los objetivos, tanto en la Liga 1 como a nivel internacional de la mano de Néstor Gorosito, quien llegó este año con la misión de revertir la situación de lo vivido en las últimas temporadas. En ese contexto, y en medio del partido clave ante la Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se conoció una importante noticia.

Franco Navarro se pronunció sobre Néstor Gorosito

Y es que previo a su viaje con el plantel blanquiazul, Franco Navarro, director deportivo del club, conversó con L1 MAX en el aeropuerto Jorge Chávez sobre lo que será este trascendental encuentro en Coquimbo, además de referirse al futuro de Néstor Gorosito en el equipo para el 2026.

La periodista Ana Lucía Rodríguez cerró la entrevista consultando si el ‘Pipo’ se quedaba en Alianza Lima la próxima temporada para luchar por los objetivos, luego de haber hecho historia en torneos internacionales, recibiendo una contundente respuesta: “Se queda, claro que se queda, sí, sí”.

Cabe señalar que el conjunto ‘íntimo’ hizo historia a inicios del año al clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, dejando en el camino a clubes candidatos. Pese a no avanzar a los octavos de final, pudo tener una oportunidad en la Copa Sudamericana donde viene dejando buenas impresiones.

¿Néstor Gorosito finalmente se quedará en Alianza Lima?

Es válido mencionar que todavía no hay un contrato firmado, asegurando la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima, pues todo dependerá del análisis que se haga sobre el rendimiento del equipo de toda la temporada, al margen de haber hecho una gran campaña a nivel internacional.