- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Levante
- Racing vs Vélez
- Fluminense vs Lanús
- Al Nassr vs Jeddah
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
Se filtraron las fuertes palabras de Mano Menezes a Erick Noriega en el vestuario tras penales
Erick Noriega cometió dos penales a favor de Internacional y el entrenador de Gremio, Mano Menezes le dio unas fuertes palabras en el vestuario.
Gremio venció a Internacional en el partido más atractivo de la fecha 24 del Brasileirao, dejando muchas emociones en el campo como el protagonizado por Erick Noriega luego de cometer dos penales que terminaron en goles del rival. En ese contexto, se revelaron las palabras que tuvo el entrenador Mano Menezes en el vestuario.
PUEDES VER: DT de Gremio lanzó firme comentario sobre los penales que sancionaron a Erick Noriega: "Fue..."
De acuerdo a un video difundido por el club en las redes sociales, se ve al técnico del cuadro tricolor diciéndole unas fuertes palabras dentro del vestuario al ‘Samurái’, mientras todo el plantel escuchaba atentamente. Como era de esperarse, el clip se viralizó rápidamente y generó diversas reacciones.
¿Qué le dijo Mano Menezes a Erick Noriega tras los penales?
El ex zaguero de Alianza Lima llora ante el respaldo del estratega, mientras es consolado por todos sus compañeros. Y es que Mano Menezes le dijo que en la segunda parte pudo levantarse y no quedarse con los penales que cometió: "Tu segunda mitad fue de esos partidos que te hacen levantar la cabeza. Todos los balones que recibiste fueron de esos partidos que te hacen levantar la cabeza y salir al campo y hacer…"
(Video: YouTube Gremio)
Asimismo, resaltó que su plantel fue muy fuerte para conseguir el objetivo en este partido jugado en condición de visita, quedándose con el 'Clásico Gaúcho' ante Internacional.
“Hay que ser lo suficientemente fuertes para lograr lo que hicimos allí. Ganamos el Gran Premio y nos llevamos la victoria aquí. Y eso enorgullece a cualquier entrenador y a cualquier directiva que nos esté apoyando para lograrlo. Así que, ¡felicidades! Celebremos”, dijo.
¿Cuándo es el próximo partido de Gremio por el Brasileirao?
Luego del triunfo sobre Internacional en el Estadio Beira-Río, Gremio de Erick Noriega tendrá un nuevo reto en el Brasileirao cuando enfrente a Botafogo por la fecha 25, este miércoles 24 de septiembre.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50