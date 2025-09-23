Se filtraron las fuertes palabras de Mano Menezes a Erick Noriega en el vestuario tras penales

Gremio venció a Internacional en el partido más atractivo de la fecha 24 del Brasileirao, dejando muchas emociones en el campo como el protagonizado por Erick Noriega luego de cometer dos penales que terminaron en goles del rival. En ese contexto, se revelaron las palabras que tuvo el entrenador Mano Menezes en el vestuario.

De acuerdo a un video difundido por el club en las redes sociales, se ve al técnico del cuadro tricolor diciéndole unas fuertes palabras dentro del vestuario al ‘Samurái’, mientras todo el plantel escuchaba atentamente. Como era de esperarse, el clip se viralizó rápidamente y generó diversas reacciones.

¿Qué le dijo Mano Menezes a Erick Noriega tras los penales?

El ex zaguero de Alianza Lima llora ante el respaldo del estratega, mientras es consolado por todos sus compañeros. Y es que Mano Menezes le dijo que en la segunda parte pudo levantarse y no quedarse con los penales que cometió: "Tu segunda mitad fue de esos partidos que te hacen levantar la cabeza. Todos los balones que recibiste fueron de esos partidos que te hacen levantar la cabeza y salir al campo y hacer…"

(Video: YouTube Gremio)

Asimismo, resaltó que su plantel fue muy fuerte para conseguir el objetivo en este partido jugado en condición de visita, quedándose con el 'Clásico Gaúcho' ante Internacional.

“Hay que ser lo suficientemente fuertes para lograr lo que hicimos allí. Ganamos el Gran Premio y nos llevamos la victoria aquí. Y eso enorgullece a cualquier entrenador y a cualquier directiva que nos esté apoyando para lograrlo. Así que, ¡felicidades! Celebremos”, dijo.

¿Cuándo es el próximo partido de Gremio por el Brasileirao?

Luego del triunfo sobre Internacional en el Estadio Beira-Río, Gremio de Erick Noriega tendrá un nuevo reto en el Brasileirao cuando enfrente a Botafogo por la fecha 25, este miércoles 24 de septiembre.