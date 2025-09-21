Erick Noriega cometió polémico penal que significó el 1-0 de Internacional ante Gremio – VIDEO

Gremio viene empatando 2-2 ante Internacional por el Brasileirao. En los primeros 20 minutos del partido, Erick Noriega estuvo en el ojo de la tormenta tras haber cometido un polémico penal que terminó significado el primer gol de su rival. El defensa no ha logrado tener una gran actuación en el campo.

El exdefensa de Alianza Lima fue de los jugadores más destacados del 'Tricolor' en las últimas jornadas, por lo que el DT Mano Menezes decidió que inicie acciones ante Internacional de Porto Alegre en el clásico. No obstante, el rendimiento de Noriega no viene siendo el mejor y se vio evidenciado luego de que derribara a su rival en el área tras una barrida.

A los 16 minutos de juego, Erick Noriega, en un intento por evitar un ataque rival, se barrió en el área pero terminó impactando en el pie de su rival, quien tras sentir el contacto se desparramó en el área. Instantes después, el árbitro revisó la jugada en el VAR y terminó concediendo la pena máxima.

Luego de haberse cobrado esta acción, el brasileño Alan Patrick abrió el marcador en este clásico del fútbol carioca. Cabe recalcar que, antes de finalizar el primer tiempo Noriega volvió a cometer una infracción en el área, al tocar el balón con la mano, sellando su baja actuación.

¿Cuánto vale Erick Noriega?

Desde su llegada a Gremio, Erick Noriega se ha destacado como uno de los mejores jugadores del cuadro brasileño. Por ello, el portal internacional Transfermarkt decidió aumentar su cotización en el mercado, alcanzando los 2 millones de euros. Con esta cifra, se convierte en uno de los jugadores peruanos más caros de la actualidad.